Optymiści częściej podejmują złe decyzje finansowe. Zaskakujące wyniki badania

Naukowcy, którym przewodniczył Chris Dawson – specjalizujący się w ekonomii psycholog z University of Bath w Wielkiej Brytanii – porównali wyniki z obu części badań, dzięki czemu byli w stane porównać zdolność poznawczą badanych z ich optymizmem finansowym. Badanie sugeruje, że osoby o wyższych zdolnościach poznawczych wykazywały tendencję do mniejszego optymizmu, podczas gdy w przypadku osób o niższych zdolnościach poznawczych było dokładnie na odwrót.

„Wyniki są jasne: ludzie w zasadzie do pewnego stopnia oszukują samych siebie” – podkreśla w badaniu dr Chris Dawson. „Badanie wskazuje, że plany oparte na nadmiernie optymistycznych przekonaniach prowadzą do złych decyzji i z pewnością przynoszą gorsze wyniki niż realistyczne przekonania” – dodał.

Jak podkreślają naukowcy, mało realistycznie i często optymistyczne oczekiwania finansowe mogą prowadzić między innymi do nadmiernego poziomu konsumpcji i zadłużenia, a także niewystarczających oszczędności. „Nawet jeśli szanse na założenie udanego biznesu są niewielkie, to optymiści zawsze myślą, że mają szansę – zakładają firmy, które skazane na porażkę” – czytamy.

Naukowcy: Nadmierny optymizm może prowadzić do podejmowania złych decyzji finansowych

Ze szczegółowych wyników badania wynika, że respondenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w testach poznawczych, byli aż o 22 proc. bardziej skłonni do znalezienia się w kategorii realistów – osób, które eksperci opisują jako bardziej obiektywne w ocenie swoich perspektyw finansowych, niż ci na przeciwnym końcu spektrum. Naukowcy zaznaczyli, że osoby o niższych zdolnościach poznawczych mają tendencję do przeceniania swoich zdolności finansowych, w związku czym nierzadko podejmują w tych kwestiach złe decyzje.

Zadaniem ekspertów problematyczne jest to, że człowiek „jest zaprogramowany tak, że stara się pozytywnie myśleć”. „Może to negatywnie wpłynąć na jakość naszego podejmowania decyzji – szczególnie tych poważnych. Musimy być w stanie to pokonać, a nasze badanie pokazuje, że osoby o wysokich zdolnościach poznawczych radzą sobie z tym lepiej niż osoby o niskich zdolnościach poznawczych” – zaznaczają eksperci. „Nierealistyczny optymizm jest jedną z najbardziej powszechnych cech ludzkich. Ludzie nie skupiają się zwykle na tym, co negatywne – zwracają częściej uwagę na to, co pozytywne. Pojęcie pozytywnego myślenia jest bez wątpienia zakorzenione w naszej kulturze i dobrze byłoby ponownie przyjrzeć się temu przekonaniu” – zaznacza Dawson.