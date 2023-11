Czy drastyczne ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych rzeczywiście wychodzi nam na zdrowie? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Durham w Wielkiej Brytanii rzuca na tę kwestię nowe światło. Wyniki ich badania pojawiły się niedawno na łamach czasopisma naukowego „Plos One”.

Cyfrowy detoks: jakie są korzyści?

W badaniu, które przeprowadzono w pierwszej połowie 2022 roku, wzięło udział 51 studentów Uniwersytetu w Durham w wieku 18-25 lat, korzystających z mediów społecznościowych przynajmniej raz dziennie. Poproszono ich o to, by przestali korzystać z social mediów przez tydzień. Co ciekawe, aż 86 procent badanych nie wytrzymało i wróciło do używania social mediów przez zakończeniem badania.

Mierzenie nastroju u badanych zaczęło się trzy dni przed rozpoczęciem tygodnia bez social mediów i trwało jeszcze cztery dni po jego zakończeniu. Uczestnicy badania codziennie wypełniali ankietę zawierającą pytania o to, czy odczuwają nudę, samotność, „głód” mediów społecznościowych, a także o subiektywną ocenę odczuwanych przez nich pozytywnych i negatywnych emocji.

Na podstawie swoich obserwacji autorzy badania stwierdzili, że skutki przerwy w korzystaniu z mediów społecznościowych nie są ani jednoznacznie dobre, ani jednoznacznie złe. Z jednej strony bowiem po tygodniu „abstynencji” uczestnicy deklarowali mniejszy poziom złego samopoczucia i nudy. Nie narzekali też na syndrom FOMO (ang. Fear of Missing Out, czyli lęk przed przegapieniem jakiegoś wydarzenia, o którym mówiono w social mediach).

Badacze sprawdzali też, czym badani zastępują social media, do których nie mieli dostępu. Najczęściej wybierali oni gry online oraz zakupy przez internet.

Nie mając dostępu do negatywnych treści czy słownej przemocy, umysł badanych był spokojniejszy. Z drugiej jednak strony, badacze zauważyli, że odstawienie mediów społecznościowych wywarło pewien negatywny wpływ na samopoczucie uczestników badania.