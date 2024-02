W drugim eksperymencie badani zostali poproszeni zaś o opisanie okresu, w którym czuli się lepsi od innych bądź byli dumni ze swoich osiągnięć, jednocześnie mając poczucie, że są na równi z innymi. W tym eksperymencie także zadano pytania dotyczące postępowania wobec kolegów z pracy.

Wnioski badaczy są zaskakujące – naukowcy uważają bowiem, że osoby, które lepiej traktowane są przez swoich przełożonych, nierzadko są niemiłe dla swoich współpracowników. „Jak sugerują nasze ustalenia, pracownicy lepiej traktowani przez przełożonych, często zachowują się arogancko w stosunku do swoich kolegów z zespołu” – zaznacza w raporcie dr Benjamin Korman, jeden z autorów badania.

„Sprawdza się to szczególnie w sytuacji, gdy uprzywilejowani pracownicy już i tak dominują w grupie i chcą utrzymać swój wyższy status” – dodaje.

Pochwały w pracy przynoszą niepożądany skutek?

Eksperci zauważają, że ze względu na to, iż pracownicy generalnie mają tendencję do porównywania się do innych, mogą interpretować pochwały ze strony przełożonego jako coś, co równoznaczne jest z posiadaniem „wyższej rangi”. „Menedżerowie muszą pamiętać, że sposób, w jaki traktują swoich pracowników, ma wpływ na to, jak pracownicy traktują siebie nawzajem” – czytamy w badaniu.

Co przełożony może zrobić, aby zapobiec tego rodzaju problemom w swoim zespole? Zdaniem badaczy, musi przede wszystkim doceniać wszystkich swoich pracowników i chwalić ich, gdy widzi, że są zaangażowani i ciężko pracują” – zauważa Christian Tröster, profesor z KLU.

Naukowcy podkreślają jednocześnie, że niezwykle istotny jest sposób komunikacji – wiele zależy bowiem od tego, w jakiej formie chwaleni są pracownicy. Zdaniem ekspertów przełożeni powinni doceniać swoich pracowników przede wszystkim za zaangażowanie i pracę na rzecz grupy – zespołu bądź firmy.

Autorzy badania twierdzą, że takie podejście sprawia, że pracownicy są dumni ze swojego działania, a jednocześnie motywuje ich to do osiągania lepszych wyników bez żadnych negatywnych skutków ubocznych.