Nic dziwnego, że wielu młodych ludzi wybiera studia informatyczne. Zdają sobie sprawę z tego, że kompetencje w dziedzinie nowych technologii mogą oznaczać „być albo nie być” na rynku pracy.

Reklama

Co z osobami, które są już po studiach i zdobyły zawód, niekoniecznie w IT? Wiele z nich ogarnia ich poczucie określane jako FOBO (ang. „fear of being obsolete”), czyli lęk przed pracą w zawodzie, który w niedalekiej przyszłości przegra z technologią i stanie się zbędny. To wnioski z najnowszego badania instytutu Gallupa.

FOBO: moja praca stanie się niepotrzebna. Boimy się technologii

FOBO to skrót, o którym w ostatnim czasie wiele się mówi. Pierwszym znaczeniem, do którego odnosi się ten skrót, to lęk przed podejmowaniem decyzji życiowych – od angielskiego „fear of better options” (czyli: „lęk przed lepszymi opcjami”). Syndrom ten wynika z przeświadczenia, że decyzja, jaką się ostatecznie podejmie, nie będzie najlepszą ze wszystkich możliwych rozwiązań w danej sytuacji, co ostatecznie paraliżuje i sprawia, że nie jesteśmy w stanie podjąć żadnej decyzji.

Czytaj więcej Społeczeństwo Pracownicy, którzy dostali awans, częściej odchodzą z pracy. Zaskakujące badanie Powszechnie uważa się, że awans pomaga w utrzymaniu pracowników w firmie. Okazuje się, że skutek awansu może być odwrotny od zamierzonego – wskazuje analiza ekspertów ADP Research Institute.

Niedawno skrót FOBO zyskał kolejne, nowe znaczenie. Tym razem chodzi o lęk przed przegraną w starciu z nowymi technologiami, które sprawią, że wykonywany przez nas zawód stanie się zbędny. Skrót odnosi się do angielskiego „fear of becoming obsolete” – co można tłumaczyć jako lęk przed byciem przestarzałym.