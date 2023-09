Awans to cel niemal każdego pracownika, jego zdobycie jest motywacją do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Wielu pracodawców zakłada, że awans to sposób na mocniejsze związanie pracownika z firmą i zapobieżenie jego odejściu. Okazuje się jednak, że to nieprawda. Tak przynajmniej wynika z nowej analizy ADP Research Institute. Z czego to wynika?

Raport: pracownicy, którzy dostali awans, często odchodzą z pracy

Eksperci ADP przeanalizowali dane pochodzące od 1,2 miliona osób pracujących w firmach w USA, które w latach 2019-2022 zatrudniały co najmniej tysiąc pracowników. Badacze na podstawie uzyskanych danych stworzyli model pozwalający przewidzieć ryzyko odejścia danego pracownika z pracy po pierwszym awansie.

Jak ustalono, aż 29 procent pracowników, którzy uzyskali awans, rezygnuje z pracy zaledwie miesiąc po tej decyzji.

Z czego to wynika? Jak wskazują autorzy analizy, awans oraz związane z nim nowe stanowisko sprawiają, że pracownicy czują się bardziej atrakcyjni dla innych pracodawców. Eksperci zaznaczają, że dotyczy to przede wszystkim tych, którzy mają niskie kwalifikacje i niskie płace. „Nazwa stanowiska pomaga rekruterom zorientować się, jakie doświadczenie i umiejętności ma potencjalny kandydat do pracy – szczególnie gdy pracownik nie ma innych znaczących zalet, na przykład dyplomu czy certyfikatu” – czytamy.