Organizatorzy międzynarodowego konkursu architektonicznego Prix Versailles 2026 ogłosili kolejną grupę finałowych projektów architektonicznych, tym razem w kategorii „Restauracje”. Jednym z wyróżnionych lokali jest Finlandia Bistro z Helsinek. Fińska restauracja znalazła się w doborowym towarzystwie, obok takich znanych lokali jak Peridot z Hongkongu czy Monsieur Dior z Pekinu.

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Najpiękniejsze restauracje na świecie. Finlandia Bistro w Helsinkach

Niedawno informowaliśmy o hotelu Sir Prague w czeskiej Pradze, który organizatorzy konkursu Prix Versailles 2026 uznali za jeden z najpiękniejszych hoteli na świecie. Po takich kategoriach jak lotniska, muzea czy właśnie hotele, których zwycięzców ogłoszono w minionych miesiącach, przyszła pora na restauracje.

Wśród 16 wyróżnionych restauracji znalazło się też Bistro Finlandia z Helsinek – jedyny lokal z kraju nad Bałtykiem. Lokal znajduje się przy ulicy Mannerheimintie 13e, w ikonicznym budynku Finlandia Hall, tuż nad Zatoką Töölönlahti.

Gmach Finlandia Hall zaprojektował 1971 r. Alvar Aalto, jeden z najwybitniejszych fińskich architektów. Modernistyczny budynek o śnieżnobiałej fasadzie mieści salę koncertową i centrum konferencyjne.

W 2021 r. przeprowadzono gruntowną renowację całego obiektu, aby przywrócić mu dawny blask, zachować jego charakter i zarazem przystosować go do współczesnych potrzeb i standardów. Zadanie renowacji wnętrz restauracji w Finlandia Hall powierzono architektom z pracowni Fyra z Helsinek.

Projektując wnętrza Finlandia Bistro, architekci postanowili trzymać się stylistycznej wizji Aalto. Zachowanym meblom jego projektu towarzyszą nowe, które powstały na specjalne zamówienie.

Każdej przestrzeni restauracji nadano jednocześnie współczesny, indywidualny charakter, gdzie nowe elementy wchodzą w dialog, a czasem subtelnie kontrastują z tymi oryginalnymi. We wnętrzu dominuje czerń i różne odcienie drewna, co tworzy stonowaną, minimalistyczną i szalenie elegancką kompozycję w modernistycznym stylu.

Prix Versailles 2026: najlepiej zaprojektowane restauracje świata

Bistro Finlandia jest jednym z pięciu lokali ze Starego Kontynentu, które wyróżniło jury Prix Versailles 2026. Pozostałą czwórkę tworzą restauracje: Le Fou w Wiedniu, Monti w szwajcarskim Gstaad, Carbone w Londynie i Marlow w Monako.

Azja, jako największy kontynent, ma najsilniejszą reprezentację w tegorocznej edycji konkursu, co raczej nie dziwi. W finale znalazły się restauracje: Nobu One Za'abeel z Dubaju, Escā Playa z Ras El Hekma w Egipcie, Rosso z Hinganigada w Indiach, Akira Back, Peridot i Hana no Kumo z Hongkongu oraz Monsieur Dior by Anne-Sophie Pic z Pekinu.

Jurorzy wyróżnili też trzy lokale z USA: Lucia z Los Angeles, Monsieur Dior by Dominique Crenn z Beverly Hills oraz Mottai w Coral Gables na Florydzie. Do finału zakwalifikowała się ponadto jedna restauracja z RPA – Amura by Ángel León z Kapsztadu.

W grudniu tego roku tylko jeden lokal ze wszystkich kategorii zdobędzie jedno najwyższe wyróżnienie – Prix Versailles. Jury przyzna ponadto dodatkowe nagrody w kategoriach „Wnętrza” i „Budynek”.