Nawet najbardziej renomowane restauracje nie są odporne na zawirowania rynkowe czy wzrost cen. Przekonał się o tym Heston Blumenthal, brytyjski szef kuchni, który w lutym świętował łącznie sześć gwiazdek dla swoich brytyjskich restauracji w najnowszym wydaniu przewodnika Michelin, a w marcu ogłosił, że jedna z nich, dwugwiazdkowy Dinner by Heston Blumenthal, zostanie zamknięta.

Heston Blumenthal zamyka restaurację w Londynie. Ma dwie gwiazdki Michelin

Działająca od 2011 roku Dinner by Heston to jedna z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Londynie. Jej twórcą jest Heston Blumenthal – jeden z pionierów kuchni molekularnej i czołowa postać zarówno na brytyjskiej, jak światowej scenie gastronomicznej.

Blumenthal cieszy się opinią kulinarnego innowatora i jednego z najbardziej wpływowych kucharzy w Wielkiej Brytanii.

Restauracja Dinner by Heston w dawnej sali śniadaniowej hotelu Mandarin Oriental Knightsbridge została otworzył 16 lat, po uruchomieniu przez Blumenthala trzygwiazdkowej restauracji Fat Duck w Bray w hrabstwie Berkshire.