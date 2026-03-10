Heston Blumenthal prowadzi trzy restauracje w Wielkiej Brytanii, łącznie mają one 6 gwiazdek Michelin. Jedna z nich, dwugwiazdkowy Dinner by Heston, w styczniu 2027 roku zostanie zamknięta.
Nawet najbardziej renomowane restauracje nie są odporne na zawirowania rynkowe czy wzrost cen. Przekonał się o tym Heston Blumenthal, brytyjski szef kuchni, który w lutym świętował łącznie sześć gwiazdek dla swoich brytyjskich restauracji w najnowszym wydaniu przewodnika Michelin, a w marcu ogłosił, że jedna z nich, dwugwiazdkowy Dinner by Heston Blumenthal, zostanie zamknięta.
Działająca od 2011 roku Dinner by Heston to jedna z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Londynie. Jej twórcą jest Heston Blumenthal – jeden z pionierów kuchni molekularnej i czołowa postać zarówno na brytyjskiej, jak światowej scenie gastronomicznej.
Blumenthal cieszy się opinią kulinarnego innowatora i jednego z najbardziej wpływowych kucharzy w Wielkiej Brytanii.
Restauracja Dinner by Heston w dawnej sali śniadaniowej hotelu Mandarin Oriental Knightsbridge została otworzył 16 lat, po uruchomieniu przez Blumenthala trzygwiazdkowej restauracji Fat Duck w Bray w hrabstwie Berkshire.
Potrawy w Dinner by Heston łączyły kulinarne innowacje Blumenthala w dziedzinie kuchni molekularnej z brytyjskimi tradycjami kulinarnymi. Restauracja zyskała nie mniejszą renomę niż słynna Fat Duck.
Rok od otwarcia Dinner by Heston zdobyła pierwszą gwiazdkę Michelin. Kolejny rok przyniósł drugą gwiazdkę. Przed szereg lat lokal figurował w czołówce prestiżowego rankingu najlepszych restauracji na świecie – World’s 50 Best.
Fani umiejętności Hestona Blumenthala lub ci, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić jego restauracji, mają niewiele czasu na zarezerwowanie stolika. Pod koniec stycznia 2027 roku lokal zostanie zamknięty.
Dlaczego Blumenthal postanowił zamknąć swoją restaurację? Powodami tej decyzji podzielił się w wywiadzie z brytyjskim „The Times”.
Trudna sytuacja ekonomiczna, która odbija się na branży gastronomicznej zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w reszcie Europy, dotknęła również restaurację Dinner by Heston. Do wzrostu kosztów prowadzenia biznesu w gastronomii doszły również skutki Brexitu. „W dzisiejszych czasach większość restauracji ucierpiała w taki czy inny sposób. Całą sytuację pogarsza wzrost cen żywności” – przyznaje Blumenthal.
Zbliżające się zamknięcie Dinner by Heston zbiegnie się z końcem umowy najmu przestrzeni w hotelu Mandarin Oriental Knightsbridge. Pierwotnie okres najmu miał dobiec końca latem 2026 roku, ale za porozumieniem umowę przedłużono o pół roku, aby Blumenthal miał szansę zorganizować szereg wydarzeń celebrujących 16. rocznicę otwarcia lokalu.
„Wybraliśmy hotel Mandarin jako naszego partnera ze względu na jego poziom serwisu. Ale oni mają budżety, a budżety nie zawsze się dopinają. Czasami to się udaje. To jedna z rzeczy, które zawsze się ujawniają, kiedy wynajmuje się przestrzeń i prowadzi restaurację w hotelu” – tłumaczy restaurator.
„Szesnaście lat temu wspólnie z moim zespołem weszliśmy do tej króliczej nory i otworzyliśmy nową restaurację – Dinner by Heston w hotelu Mandarin Oriental Hyde Park. Pomysł był prosty – badać brytyjską tradycję kulinarną i odkrywać ją dla nowych odbiorców. By tego dokonać, odwiedzaliśmy biblioteki, rozmawialiśmy z historykami i studiowaliśmy manuskrypty, szukając przepisów łączących w sobie kulinarną kreatywność i zabawę. (...) W styczniu 2027 roku po raz ostatni przyjmiemy gości. Przez najbliższy rok będziemy natomiast świętować to, czym jest nasza restauracja, zapraszamy was, byście odwiedzili ją po raz ostatni” – napisał Blumenthal w oświadczeniu.
Heston Blumenthal obecnie prowadzi łącznie cztery restauracje. Trzy z nich zlokalizowane są w Wielkiej Brytanii, jedna – w Dubaju. Łącznie z Dinner by Heston, brytyjski szef kuchni ma obecnie 7 gwiazdek w przewodniku Michelin.
