Polacy mają parawany, Włosi „furbetti di telo”. Zmora kurortów oficjalnie uznana

„Furbetti di telo”, określenie turystów rezerwujących leżaki nad basenem lub na plaży, stało się we Włoszech tak powszechne, że wpisano je do najważniejszego słownika języka włoskiego. To zjawisko budzi emocje w wielu krajach południa Europy.