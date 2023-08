Łobodziński: Polacy słuchali tylko tego, co mogli usłyszeć w Polskim Radiu

- Działalność zespołu przypada na rok 1968, gdy mieliśmy do czynienia z apogeum kontrkultury. A oni nagle zaczynają badać korzenie i tradycje. Było to bardzo konserwatywne podejście do muzyki. Dzięki temu odtworzono stare nurty w amerykańskiej i światowej muzyce - wyjaśnił.

Łobodziński został następnie zapytany o to, dlaczego Robbie Robertson nie jest szeroko znany w polskim społeczeństwie.

- Myślę, że jest to kwestia tego, że w ogóle nie za dużo wiemy o muzyce amerykańskiej wywodzącej się z lat 60-dzięsiątych. W Polsce, wcześniejsze pokolenie korzystały tylko z tego, co nadawało Polskie Radio. Stąd mamy dominację muzyki brytyjskiej. Bierze się to z faktu, że prezenterzy radiowi najczęściej mieli dostęp do płyt z Wielkiej Brytanii. To pokochali, i to mogli zaproponować polskim słuchaczom. Wydaje mi się, że w Polskim Radiu panował klimat koncentrowania się na muzyce europejskiej. To wyjaśnia także przyczynę dlaczego Bob Dylan nie jest specjalnie popularny w naszym kraju, mimo tego, że jest fundamentem światowej popkultury - stwierdził dziennikarz.