Wydana po pięcioletniej przerwie płyta „Brut” to kolejny dowód na to, że Monika Brodka nie chce w rozwoju kariery ograniczać się do polskiego rynku. Nagrany w Londynie materiał spotkał się z ciepłym przyjęciem, a Polka stała się jedną z ambasadorek inicjatywy Equal. To globalna kampania przygotowana przez serwis Spotify. Dzięki współpracy z tym serwisem Brodka pojawiła się na telebimie na Times Square w centrum Nowego Jorku. „Nie mogę w to uwierzyć” – napisała polska artystka w komentarzu na swoim Instagramie.

Reklama

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Brodka Official (@missbrodka)

Spotify Equal to globalna kampania mająca promować równość płci w świecie muzyki pop. Oprócz możliwości pojawienia się na reklamach na jednej z najsłynniejszych placów świata artystki z ponad 50 krajów mogą liczyć na wsparcie Spotify. Dzięki temu będą mogły dotrzeć do słuchaczy i słuchaczek poza krajami, z których się wywodzą. Ich piosenki zostaną też umieszczone w poprzez w dedykowanych playlistach przygotowywanych przez Spotify. Wraz z inauguracją akcji Equal serwis Spotify nawiązał też współpracę z wieloma organizacjami wspierającymi kobiety w popkulturze, między innymi She’s The Music czy Music Women.

Akcja Equal serwisu Spotify jest odpowiedzią na zbyt małą reprezentację kobiet w świecie muzyki. Obecnie, jak wynika z badania USC Anneberg, stanowią one zaledwie ok. 20% wszystkich artystów znajdujących się w rocznym podsumowaniu listy przebojów Billboardu. Polskę, poza Moniką Brodką, w kampanii Spotify reprezentuje Luna. Na Times Square w Nowym Jorku w tym tygodniu pojawiło się również zdjęcie Ewy Farny (jako wokalistki reprezentującej Czechy). Wśród gwiazd zza granicy znalazły się m.in. Amerykanka Saweetie, Niemka Zoe Wees czy Griff z Wielkiej Brytanii.