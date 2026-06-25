Alessandro Michele, dyrektor kreatywny Valentino, podczas wiosennego pokazu w Rzymie.
Funkcjonująca od 66 lat marka Valentino mierzy się z jednym z największych kryzysów finansowych w swojej historii. Kolejny rok z rzędu marka notuje straty, rośnie też jej zadłużenie. Właściciele Valentino – katarski fundusz inwestycyjny Mayhoola oraz francuski Kering – zobowiązali się do wsparcia domu mody.
Włoski dom mody Valentino znajduje się pod kontrolą dwóch firm: funduszu Mayhoola z Kataru, który kontroluje 70 proc. udziałów, oraz francuskiego koncernu Kering, w którego rękach znajduje się pozostałe 30 proc. Kering planował całkowite przejęcie marki Valentino, ale we wrześniu ubiegłego roku, w porozumieniu z Mayhoola, czasowo zrezygnował z tego planu. Powodem były nie tylko problemy finansowe Keringa, ale również problemy Valentino, które wydają się ciągnąć w nieskończoność.
Jak informuje agencja Reuters, Valentino po raz kolejny zanotował straty, wzrosło też zadłużenie firmy. W ubiegłym roku Mayhoola i Kering porozumiały się w sprawie wsparcia Valentino zastrzykiem finansowym w wysokości 100 mln euro. Udziałowcy domu mody poinformowali, że planują kolejne wsparcie finansowe, w 2026 roku.
Z dokumentów, do których dotarł Reuters, wynika, że Valentino może liczyć na kolejne 150 mln euro. Był to element renegocjacji zadłużenia marki.
Valentino, podobnie jak wiele innych marek luksusowych, dotknął ciągnący się kolejny rok kryzys w branży dóbr luksusowych. Powodem był i nadal jest spadek popytu ze strony dotychczasowych klientów, głównie w Chinach.
Włoskiemu domowi mody nie pomogło zatrudnienie w 2024 r. na stanowisku dyrektora kreatywnego Alessandro Michele, jednego z najbardziej wyrazistych włoskich projektantów mody. Michele zastąpił wcześniejszego wieloletniego dyrektora kreatywnego włoskiej marki, Pierpaolo Piccioliego, który obecnie stoi na czele Balenciagi.
W 2024 r. zysk Valentino spadł o 22 proc., do kwoty 246 milionów euro, zaś zadłużenie firmy wzrosło do około miliarda euro. W kolejnym roku dom mody znów był na minusie: przychody spadły o 15 proc., osiągając 1,12 mld euro, do czego przyczyniły się spadki sprzedaży na wszystkich rynkach, w największym stopniu w Japonii i w całym regionie Azji i Pacyfiku. Wszystko to przyniosło włoskiej marce w ubiegłym roku stratę na poziomie 103 mln euro.
Jeżeli chodzi o kategorie produktów sygnowanych marką Valentino, to nadal dobrze radzi sobie biżuteria i perfumy – czyli dobra, na które wciąż stać aspirujących klientów. Gorzej sytuacja wygląda z obuwiem, galanterią skórzaną i odzieżą damską. Okazuje się, że ta ostatnia kiepsko sprzedaje się w firmowych butikach Valentino.
Jakby tego było mało, rosną też wierzytelności Valentino. Reuters podaje, że pod koniec 2025 r. wynosiły już 1,13 mld euro. Wyłączając zobowiązania z tytułu leasingu, zadłużenie netto wzrosło z 377 mln do 472 mln euro.
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