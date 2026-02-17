Reklama

Luksusowa sieć hoteli debiutuje z kolekcją ubrań. Jej gwiazdą został kamerdyner

Sieć Raffles dołącza do rosnącego grona luksusowych hoteli, które wkraczają do świata mody. Limitowana kolekcja ubrań i dodatków powstała we współpracy z ekskluzywnym paryskim domem towarowym.

Publikacja: 17.02.2026 14:25

Kolekcję ubrań Raffles uzupełniają akcesoria takie jak walizki czy kubki termiczne.

Foto: Materiały prasowe

Izabela Popko

Luksusowe hotele chcą, by ich klienci i klientki kojarzyli je dzięki wyjątkowej obsłudze, jakości, pięknie hotelowych wnętrz czy doskonałej kuchni. Coraz częściej jednak pojawia się chęć, by goście stali się swego rodzaju żywymi reklamami hoteli.

Raffles: Limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów

Kolekcje ubrań to już nie tylko domena marek odzieżowych. Na to terytorium wkraczają także sieci hotelowe. W tym gronie znalazła się sieć Raffles (obecna także w Polsce), tworząc limitowaną kolekcję ubrań i akcesoriów. Takie projekty to z jednej strony dodatkowe źródło przychodu właścicieli sieci, z drugiej – sposób na budowanie lojalności klientów, z trzeciej – innowacyjna forma reklamy.

We współpracy z siecią ekskluzywnych domów towarowych Printemps powstała kolekcja ubrań, akcesoriów i innych przedmiotów sygnowanych przez sieć Raffles. Oferta jest ograniczona czasowo – sprzedaż produktów z kolekcji trwa do 10 marca 2026 r., co podkreśla ich unikatowość.

Marka Ralph Lauren ubrała amerykańskich olimpijczyków na tegoroczne igrzyska Milano Cortina.
Moda
Ubrała Amerykanów na igrzyska. Słynna marka chwali się wynikami sprzedaży

Kolekcja o nazwie „The Butler Did It” (Ang. To robota kamerdynera) powstała we współpracy ze stylistką Jessicą Diehl. Tworzą ją piżamy, t-shirty, koszulki polo, kaszmirowe swetry i bluzy, a także akcesoria takie jak czapki, walizki czy kubki termiczne. Wszystko z charakterystycznym dla hoteli Raffles motywem palmy nawiązującym do hotelu w Singapurze, który dał początek całej sieci.

Foto: Materiały prasowe

Do stworzenia kolekcji, która oprócz ubrań zawiera również inne przedmioty, zaproszono trzy marki z długą historią: Globe-Trotter, Frette i Christofle. Marka Globe-Trotter odpowiada za projekt ciemnozielonej walizki, Frette – za aksamitne klapki, zaś Christofle – za filiżankę do kawy.

Kolekcja zapowiada jednocześnie premierę szerszej oferty wyrobów sygnowanych przez Raffles. Ma ona ujrzeć światło dzienne jesienią tego roku.

Luksusowe hotele wkraczają do świata mody

Przez wiele lat sieci luksusowych hoteli nawiązywały współpracę z domami mody, czego efektem były wspólne kolekcje ubrań i dodatków. Od pewnego czasu marki hoteli coraz bardziej wybijają się na niezależność, tworząc własne kolekcje, które z jednej strony mają przypominać gościom o udanych wakacjach, a z drugiej – stać się dla nich kolejnymi unikatowymi symbolami statusu.

Foto: Materiały prasowe

Estetyka przedmiotów wchodzących w skład tych kolekcji często jest daleka od typowego neutralnego i dość przewidywalnego stylu hotelowych szlafroków, klapek, zastawy stołowej i innych przedmiotów. Ich projektanci starają się, aby przedmioty te w niczym nie ustępowały designerskim projektom, jakie można znaleźć w kolekcjach luksusowych marek odzieżowych.

Foto: Materiały prasowe

Ekskluzywny charakter tych hotelowych produktów dodatkowo wzmacnia ich limitacja. Chcąc stworzyć aurę niedostępności wokół swojej debiutanckiej kolekcji, sieć Raffles ograniczyła czas i punkty sprzedaży swojej nowej kolekcji do zaledwie dwóch miejsc, zaś w sklepie internetowym są tylko niektóre produkty.

Raffles to kolejna sieć hoteli, która zadebiutowała z własną kolekcją ubrań i akcesoriów. Wcześniej na ten rynek weszły takie obiekty jak słynny Hotel du Cap-Eden-Roc na francuskiej Riwierze czy luksusowa sieć The Four Seasons. Swoją kolekcję, wspólnie z amerykańską marką Frame, przygotował też bodaj najsłynniejszy hotel na świecie, paryski Ritz-Carlton.

Raffles, należący do francuskiego koncernu Accor, to jedna z najbardziej luksusowych sieci hotelowych na świecie. Jej korzenie sięgają końca XIX wieku, gdy w Singapurze, wówczas brytyjskim, otwarto The Raffles Hotel. Obiekt istnieje do dzisiaj, jest uznawany za wzorzec luksusu w branży hotelowej. Na początku lat 90. dał początek obecnie istniejącej sieci hoteli. Należy do niej także warszawski hotel Raffles Europejski Warsaw, otwarty w 2018 r. po gruntowym remoncie. To jeden z zaledwie trzech obiektów tej sieci w Europie – obok Paryża i Londynu.

Źródło: rp.pl

