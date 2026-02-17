Luksusowe hotele chcą, by ich klienci i klientki kojarzyli je dzięki wyjątkowej obsłudze, jakości, pięknie hotelowych wnętrz czy doskonałej kuchni. Coraz częściej jednak pojawia się chęć, by goście stali się swego rodzaju żywymi reklamami hoteli.

Raffles: Limitowana kolekcja ubrań i akcesoriów

Kolekcje ubrań to już nie tylko domena marek odzieżowych. Na to terytorium wkraczają także sieci hotelowe. W tym gronie znalazła się sieć Raffles (obecna także w Polsce), tworząc limitowaną kolekcję ubrań i akcesoriów. Takie projekty to z jednej strony dodatkowe źródło przychodu właścicieli sieci, z drugiej – sposób na budowanie lojalności klientów, z trzeciej – innowacyjna forma reklamy.

We współpracy z siecią ekskluzywnych domów towarowych Printemps powstała kolekcja ubrań, akcesoriów i innych przedmiotów sygnowanych przez sieć Raffles. Oferta jest ograniczona czasowo – sprzedaż produktów z kolekcji trwa do 10 marca 2026 r., co podkreśla ich unikatowość.

Kolekcja o nazwie „The Butler Did It” (Ang. To robota kamerdynera) powstała we współpracy ze stylistką Jessicą Diehl. Tworzą ją piżamy, t-shirty, koszulki polo, kaszmirowe swetry i bluzy, a także akcesoria takie jak czapki, walizki czy kubki termiczne. Wszystko z charakterystycznym dla hoteli Raffles motywem palmy nawiązującym do hotelu w Singapurze, który dał początek całej sieci.