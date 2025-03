Kolekcja Recman wiosna-lato 2025. Klucz do nowoczesnego męskiego stylu

W powietrzu czuć wiosnę, a to znak, że przed nami najpiękniejszy okres w roku. Nie tylko dlatego, że zrobi się ciepło, a przyroda wybuchnie kolorami, ale także dlatego, że nadchodzi okres, gdy wreszcie zatriumfuje moda, przez miesiące skrywana pod płaszczami czy kurtkami. To dotyczy także mężczyzn, którzy czekają przecież z utęsknieniem na ciepłe wiosenne dni, gdy wreszcie będą pokazać, że nic nie leży na nich tak dobrze jak odpowiednio dobrana marynarka, koszula czy kamizelka.

Najnowsza kampania marki Recman to zapowiedź tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach w świecie mody męskiej. Jej głównym bohaterem jest mężczyzna, który ceni jakość w każdym aspekcie życia – od ubrań po relacje. Produkty, takie jak lniane koszule, lekkie mokasyny czy eleganckie marynarki, łączą funkcjonalność z ponadczasową elegancją, doskonale sprawdzając się zarówno na co dzień, jak i eleganckich wieczornych spotkań i wydarzeń.

Trendy wiosna-lato 2025: Nowa kolekcja Recman

W nowej kolekcji marka Recman postawiła na najmodniejsze trendy. Prym wiodą spodnie z wysokim stanem oraz zakładkami. Ten odwołujący się do lat 80. i 90. fason łączy w sobie wygodę i styl. Dodaje męskiej sylwetce proporcji oraz podkreśla talię, nadając stylizacji charakteru. W ofercie Recmana znajdziemy ten krój np. w modelu Parenti oraz w kompletach z marynarką np. Castello.

Foto: Materiały prasowe

Popularność zyskują także prążki. Pojawią się w różnych wersjach – od subtelnych, cienkich pasków, idealnych do formalnych stylizacji, po grubsze, wyraziste wzory, które sprawdzą się na co dzień. W kolekcji Recman znajdziemy prążek m.in. w klasycznych kompletach np. model Arbon czy w wyrazistych koszulach np. model Cofilno ze stójką. Niezależnie od preferowanego stylu, prążki z pewnością dodadzą męskiej garderobie szyku i charakteru.