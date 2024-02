Po ponad 300 latach do znajdującego się na głębokości blisko pół tysiąca metrów pod wodą wraku dotarli Kolumbijczycy, ale dokładna lokalizacja obiektu stanowi ściśle strzeżoną tajemnicę państwową.

Jak informuje brytyjski dziennik „Independent” kilka dni temu rząd Kolumbii ogłosił, że wyda 4,5 miliona dolarów na operację, której celem będzie zbadanie wraku i wydobycie z niego cennych przedmiotów.

Kolumbijski rząd twierdzi, że ma pełne prawo do zajęcia całego skarbu, ponieważ wrak spoczywa w wodach należących do Kolumbii. Jednak dwa inne kraje – a także plemię rdzennych Amerykanów – również chcą mieć swój udział w znalezisku.

Do kogo należy zatopiony wrak ze skarbem na pokładzie?

Prawo do skarbu od lat rości sobie między innymi rząd Hiszpanii, ponieważ to właśnie z tego kraju pochodzi galeon. Być może niebawem dojdzie w tej kwestii do porozumienia – Hiszpania wyraziła chęć podpisania umowy z Kolumbią, dotyczącej udziału Hiszpanów w cennym znalezisku.

Pewnej części skarbu domagają się również mieszkający w Boliwii członkowie plemienia Qhara Qhara. Oczekują przynajmniej symbolicznego zadośćuczynienia za pracę w kopalniach, do której zmuszali ich hiszpańscy kolonizatorzy. Przedstawiciele plemienia Qhara Qhara wyrazili chęć współpracy z Kolumbią na tym polu.

Minister kultury Kolumbii, Juan David Correa, utrzymuje jednocześnie, że starania jego kraju nie sprowadzają się do zgarnięcia cennego łupu i przeliczenia go na pieniądze, a wartość skarbu jest przede wszystkim historyczna, a nie rynkowa. „To historia jest tutaj skarbem” – stwierdził minister Correa w wypowiedzi dla mediów.