Każde duże miasto ma modną dzielnicę. To miejsce, do którego ściągają i miejscowi, i turyści. W modnych dzielnicach nie brakuje restauracji, barów, kawiarni, galerii sztuki, butików, a przede wszystkim – ludzi, którzy chcą tam spędzać czas wolny.

Co ważne – to, która dzielnica jest w danym momencie modna, może się szybko zmieniać. Miejsca w dużych miastach, które były popularne parę lat temu, mogą popaść w zapomnienie, podczas gdy sława innych rośnie błyskawicznie. Od czego to zależy? To najtrudniejsze pytanie, bo nie ma obiektywnych kryteriów, którymi można to mierzyć.

Są jednak tacy, którzy próbują odnaleźć się w gąszczu modnych dzielnic i kwartałów w miastach na całym świecie – to serwis Timeout, czołowe źródło informacji dla turystów.

Kraków: Zabłocie jedną z najmodniejszych dzielnic na świecie

Timeout od lat przygotowuje zestawienie najmodniejszych dzielnic na świecie. Zestawienie „The Coolest Neighbourhoods in the World” można traktować jako przewodnik dla tych, którzy lubią odwiedzać duże miasta i chcą zawsze trafiać tam, gdzie „bije serce” danej metropolii.

Tegoroczne edycja obejmuje 38 dzielnic w miastach z całego świata – od Francji i Maroko po Indonezję, Australię i Finlandię. W tym zestawieniu znalazła się również dzielnica z Polski. Chodzi o Zabłocie w Krakowie, jedno z wielu tętniących życiem miejsc w stolicy Małopolski, wypełnionych restauracjami czy kawiarniami. Jednak zdaniem autorów zestawienia to właśnie Zabłocie zasługuje na wyróżnienie.