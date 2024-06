Skąd taki pomysł?

MK: Wzorowałem na postaciach z różnych branż. Jerzy Owsiak nosi czerwone okulary i czerwone spodnie. Steve Jobs kojarzony jest z czarnym golfem, w którym występował publicznie, a Jürgen Klopp zawsze ma na głowie czapeczkę z daszkiem. Zależało mi, żeby wypracować element, który kojarzyłby się z Michałem Probierzem. Tak pojawił się pomysł na kamizelki dwurzędowe, które zresztą są ważnym produktem w ofercie marki Lancerto. Nie ma co ukrywać, jeśli marka odzieżowa angażuje się w sponsoring, to chciałaby uzyskać z tego korzyści nie tylko wizerunkowe, ale też, by klienci mogli przymierzyć w sklepach produkty, które zobaczyli w mediach. Udało się wybrać ciekawe wzory, które pasowały do klasycznych garniturów, a jednocześnie podkręcały całość. Przez to, że kamizelka jest pod marynarką, nie wybija się na pierwszy plan, a mimo to selekcjoner pozostaje dobrze ubranym mężczyzną, a nie „korposzczurem” w garniturze, który zakłada na 8 godzin, a potem chce go jak najszybciej zdjąć.

Łukasz Znojek / materiały prasowe Lancerto

Wspomniał pan o kolorach. Szarość i granat są dla polskiego mężczyzny dosyć oczywiste, natomiast beż – już niekoniecznie. Nie obawiał się pan kontrowersyjnego wyboru?

MK: Miałem obawy, zresztą awaryjnie przygotowaliśmy inną opcję, oprócz szarego i granatowego garnituru mieliśmy na podorędziu jeszcze jeden, w kolorze szarym. Uważałem jednak, że beż może się okazać strzałem w dziesiątkę. Jest nieoczywisty, ale ma potencjał. Okazało się, że beżowy garnitur spodobał się w PZPN-ie, z kolei ludzie z Lancerto spojrzeli do swoich tabelek i wyszło im, że beżowe garnitury oraz marynarki bardzo dobrze się sprzedają, więc też widzieli w tym potencjał. W przypadku beżowego garnituru wybrałem wyjątkową tkaninę, bo zależało mi, by pojawiły się „smaczki” z wyższej półki, jeśli chodzi o krawiectwo męskie. Mam na myśli wełnę Solaro, charakterystyczną dla włoskich marek, a w Polsce niezwykle rzadko spotykaną. To niesamowity materiał, który zmienia wygląd pod wpływem światła. Ma lekko czerwoną poświatę, bo krzyżują się w nim dwie przędza: beżowa i czerwona. Efekt jest obłędny. Nie dla wszystkich wprawdzie, bo spotkałem się z opiniami, że to tkanina z połyskiem w stylu lat 90–tych. Zdaje sobie sprawę, że ludzie, którzy nie siedzą w tym temacie, mogą odnieść takie wrażenie, ale ci, którzy wiedzą, w czym rzecz, na wełnę Solaro reagują entuzjastycznie.