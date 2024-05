Jak poinformował Benetton, dziura w budżecie firmy sięga stu milionów euro, co wyszło na jaw dopiero przed kilkoma miesiącami. Za jej powstanie biznesmen wini prezesa firmy, którego powołano na to stanowisko w 2020 roku (jest nim Massimo Renon). Zdaniem Benettona do tak złej kondycji firmę w dużej mierze doprowadziły decyzje prezesa w kwestii zatrudniania oraz zwalniania poszczególnych menedżerów.

Jak stwierdził Benetton w wywiadzie, o istnieniu deficytu dowiedział się dopiero we wrześniu ubiegłego roku. Biznesmen w mocnych słowach opisał swoje trudne relacje z zarządem firmy, nazywając nowych menedżerów najwyższego szczebla „aroganckimi” i „niekompetentnymi”.

„Takie zdania jak »My postanowiliśmy, a ty musisz się do tego dopasować«, których nigdy nie słyszało się w naszej firmie, pokazuje kaliber nowej kadry kierowniczej” – powiedział Benetton. „Krótko mówiąc, zaufałem im i popełniłem błąd. Zostałem zdradzony w pełnym znaczeniu tego słowa”.

Benetton w tarapatach. Kto wyprowadzi słynną markę na prostą?

To nie pierwszy raz, kiedy Luciano Benetton odszedł z zarządu swojej firmy. Pierwszy raz miało to miejsce in 2012 roku. Wtedy jednak kondycja firmy była bardzo dobra: zyski sięgały dwóch miliardów euro rocznie.

Benetton wrócił do firmy jako członek zarządu w 2018 roku. Jak stwierdził w wywiadzie, skłoniły go do tego jedynie namowy jego brata Gilberto. Firma znajdowała się w kiepskiej kondycji, notując od 2013 roku straty na poziomie miliarda euro.

Luciano Benetton zdołał jednak uzdrowić kondycję firmy i w 2019 roku przyjął nominację na stanowisko jej prezesa. Jego kadencja dobiegnie końca w czerwcu 2024 roku.