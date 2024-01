Założona przez Billa Gatesa i jego byłą żonę Melindę The Bill & Melinda Gates Foundation zebrała rekordowy budżet na 2024 rok, wynoszący grubo ponad osiem miliardów dolarów. W liczącej 24 lata historii organizacji nigdy wcześniej nie udało się zebrać tak wysokiej kwoty. Na co przeznaczy ją miliarder?

Fundacja Bila i Melindy Gatesów: rekordowy budżet na 2024 rok

Trwa właśnie Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos. Jednym z jego uczestników jest Bill Gates, 68-letni twórca Microsoftu i jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Do kurortu przyjechał wraz ze swoimi współpracownikami z organizacji charytatywnej The Bill & Melinda Gates Foundation, którą założył w 2000 roku wraz ze swoją ówczesną żoną Melindą.

W trakcie swojego poniedziałkowego wystąpienia miliarder pochwalił się, że fundacja zatwierdziła rekordowy budżet, który łącznie wynosi dokładnie 8,6 miliarda dolarów. To największy z dotychczasowych budżetów organizacji. Na przestrzeni ostatniego roku wzrósł on o cztery procent, zaś w porównaniu z budżetem z roku 2021 powiększył się on aż o dwa miliardy dolarów.

Miliarder opowiedział o celach, jakie stawia sobie na ten rok jego fundacja, tego samego dnia na oficjalnej stronie fundacji pojawiło się również oświadczenie na ten temat. Czytamy w nim, że fundacja „pracuje nad osiągnięciem celu, jakim jest zdrowszy, lepiej prosperujący świat dla wszystkich”. Jakie konkretne działania za tym stoją?