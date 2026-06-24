We wnętrzach dawnego bunkra w Hamburgu powstał luksusowy hotel.
Charakterystyczny bunkier w hamburskiej dzielnicy St. Pauli to jeden z wielu tego typu obiektów rozsianych po całych Niemczech. Ten jednak jest szczególnie okazały, stąd jego nieoficjalna nazwa – Hochbunker (wysoki bunkier). Po trwającej pięć lat renowacji obiekt zmienił przeznaczenie. Od dwóch lat w dawnym bunkrze funkcjonuje 4-gwiazdkowy hotel.
Budynek mieszczący się w hamburskiej dzielnicy St. Pauli zachował monumentalną formę, wygląda jednak teraz dużo przyjaźniej niż w czasie II wojny światowej, kiedy pełnił funkcję wieży dla obrony przeciwlotniczej, a także schronu dla ludności cywilnej. Projekt rewitalizacji bunkra z Hamburga to efekt wspólnej pracy grupy architektów z kilku lokalnych pracowni.
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Czterogwiazdkowy hotel o nazwie „Reverb” należy do koncernu Hard Rock – tego samego, który posiada sieć restauracji Hard Rock Cafe. Hotel mieści 134 nowoczesne pokoje, które nie mają nic wspólnego z klaustrofobicznymi wnętrzami dawnego bunkra.
Zieleń na najwzyszych piętrach obiektu.
Motywem przewodnim wystroju obiektu jest muzyka. Ściany pokojów i przestrzeni wspólnych ozdabiają plakaty, neony i dekoracje nawiązujące do płyt winylowych. Znajduje się tu nawet profesjonalne studio nagraniowe, a cztery pokoje hotelowe przeznaczono specjalnie dla podróżujących muzyków.
Widok na sąsiedni stadion hamburskiego klubu piłkarskiego St. Pauli.
Bunkier ma status zabytku, toteż projekt jego rewitalizacji musiał uwzględniać wymogi konserwatora. Oprócz zachowania pierwotnej formy budynku, nie mogło zabraknąć tu wystawy na temat trudnej historii obiektu. Upamiętnia ona też ofiary nazizmu i pracowników przymusowych, którzy zbudowali bunkier.
Hochbunker z St. Pauli obsadzono kilkudziesięcioma tysiącami drzew, krzewów i innych roślin, które tworzą swego rodzaju wiszące ogrody. Z tego powodu mieszkańcy Hamburga zaczęli nazywać ten obiekt „zielonym bunkrem”.
Bunkier po przebudowie na hotel.
Oprócz hotelu działają tu też restauracje, bary, kawiarnie, klub muzyczny i różnego rodzaju instytucje kulturalne. Ze szczytu, na który wiedzie „górska” ścieżka, rozpościera się panorama miasta. Taras widokowy jest ogólnodostępny, darmowy i otwarty codziennie w godzinach od 9:00 do 21:00.
Bunkier wybudowano w latach 1942-1943. Był on jedną z dwóch wież przeciwlotniczych w tym mieście. Jako bunkier służył w trakcie ataków bombowych na Hamburg. Obiekt pełnił również funkcje propagandowe – miał pokazywać potęgę nazistowskich Niemiec.
Flakturm IV w Hamburgu w 1945 roku.
Po wojnie alianci w ramach programu denazyfikacji zamierzali wysadzić w powietrze bunkier St. Pauli i inne tego rodzaju obiekty w mieście. Usunięcie tak potężnej konstrukcji z betonu wymagałoby jednak użycia ogromnych ilości materiałów wybuchowych, co stwarzałoby zagrożenie dla sąsiednich budynków mieszkalnych, więc plany porzucono.
Hochbunker w 2006 roku.
Zamiast tego, ze względu na ogromne zapotrzebowanie na mieszkania, udostępniono bunkier mieszkańcom Hamburga, którzy stracili swoje domy wskutek bombardowań. Z czasem relikt z czasów II wojny światowej zaczął zmieniać funkcję, a także wizerunek w oczach mieszkańców miasta.
Wkrótce przestrzenie dawnego bunkra zaczęły zajmować różnego rodzaju firmy i organizacje działające na polu kultury. Do dziś, oprócz hotelu, znajdują się tu przestrzenie do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, działają też kluby i lokale gastronomiczne.
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