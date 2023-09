Opuszczone więzienie zmieni się w luksusowy hotel. Cele pełne przepychu

The Former Nara Prison Preservation and Utilization Co., Ltd

Za projekt renowacji budynku odpowiada znana japońska pracownia Azuma Architect & Associates z Osaki. Jej założyciel, zmarły w 2015 roku Takamitsu Azuma, był jednym z najwybitniejszych japońskich architektów i zarazem jednym z najważniejszych przedstawicieli XX-wiecznego modernizmu.

Po odświeżeniu ceglanej fasady i zaadaptowaniu wnętrz dawnego więzienia na hotel zabytkowy obiekt będzie mieścił 48 pokoi. Biuro architektoniczne nie ujawniło jeszcze szczegółowego projektu modernizacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości Japonii

Hotel będzie ciekawym kierunkiem podróży nie tylko dla miłośników luksusu, ale również zainteresowanych historią dawnego więzienia. Obok hotelu będzie bowiem funkcjonowało muzeum.

Renowacja budynku więzienia odbywa się we współpracy z firmą The Former Nara Prison Preservation and Utilization Co., która zajmowała się dotychczas konserwacją zabytku. Otwarcie hotelu Hoshinoya Nara Prison planuje się na 2026 rok.