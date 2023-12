Wygodne, atrakcyjne biura aranżowały już ponad dwie dekady temu takie firmy jak Microsoft, Google czy Facebook. W Polsce do tego pionierskiego grona należy firma Allegro. W biurach nie brakowało pokojów gier, siłowni, sali do ucinania sobie drzemek w pracy czy do uprawiania jogi. Przybyło też biur przyjaznym czworonogom.

W ich ślady szybko poszły inne przedsiębiorstwa: zarówno duże, zamożne korporacje, jak i niewielkie, ale solidnie dofinansowane startupy. Wtedy jednak przyświecał im nieco inny, choć równie cyniczny cel.

Chodziło bowiem o to, aby pracownicy – wówczas rekrutujący się przede wszystkim z grona milenialsów, wyszli z biura jak najpóźniej. Mając bowiem pod ręką rozrywki, które normalnie czekałyby na nich w domu czy bardziej ogólnie – poza biurem, nie mieli tak silnej motywacji, aby wyjść z pracy.

Biuro jak z Instagrama: nowy trend wśród generacji Z

Efektywność pracy również jest jednym z celów firm w niełatwej, postpandemicznej rzeczywistości. Teraz jednak priorytetem jest rozwiązanie jeszcze bardziej podstawowego problemu – zwalczenie niechęci młodych pracowników do przyjścia do biura.

W trakcie pandemii wielu pracowników – nie tylko zresztą tych najmłodszych – przyzwyczaiło się bowiem do pracy zdalnej w komfortowych, bezpiecznych warunkach własnego domu. Po pandemii nie chcą zmieniać tego stylu pracy.

Firmy starają się przyciągnąć chętne do pracy, ale nie lubiące fizycznych ograniczeń „Zetki”, wyposażając swoje biura w designerskie meble i gadżety oraz malując ściany w żywe, miłe dla oka kolory. Wszystkie te zabiegi mają sprawić, aby młodzi pracownicy czuli się tak, jakby byli trochę w pracy, a trochę na wakacjach.