Mark Zuckerberg uratuje słynną markę? Media o nowej inwestycji twórcy Facebooka

W ostatnich latach jednak gwiazda Supreme nieco zbladła. Rynek się zmienił, podobnie jak oczekiwania klientów, a formuła „dropów”, współprac i logomanii (na której w dużej mierze bazowało Supreme), nieco się wyczerpała. To sprawiło, że dla Amerykanów nadeszły gorsze czasy. Zdaniem wielu Supreme straciło swoją dawną atrakcyjność i nie przyciąga już klientów tak jak niegdyś.

Nie pomogło kupno firmy w 2020 roku przez amerykański koncern VF, do którego należą takie marki jak The North Face czy Timberland. Teraz Amerykanie sprzedali Supreme włoskiej firmie Essilor Luxottica za kwotę wyraźnie niższą niż ta, którą zapłacili cztery lata temu.

„Widzimy świetną okazję w przejęciu tak ikonicznej marki, jaką jest Supreme. Perfekcyjnie wpisuje się ona w innowacyjną ścieżkę rozwoju naszej firmy, oferując bezpośredni dostęp do nowego grona odbiorców, języków i nowych pokładów kreatywności” – czytamy w oficjalnym komunikacie zarządu Essilor Luxottica na oficjalnej stronie firmy.

Uwagę mediów błyskawicznie jednak przyciągnęła nie tyle sama transakcja kupna Supreme, co informacja, że do projektu może dołączyć Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, prezes Meta Platforms. Jak informuje „The Wall Street Journal”, Zuckerberg prowadzi rozmowy dotyczące kupna przez Metę akcji Essilor Luxottica. Po co właścicielowi Facebooka i Instagrama inwestycja we włoskiego producenta luksusowych okularów?

Meta i Supreme: nadchodzi przełomowa współpraca?

Meta współpracowała już z Essilor Luxottica. W 2021 roku firmy rozpoczęły wspólny projekt, którego efektem było stworzenie „inteligentnych” okularów o nazwie Ray-Ban Meta, wykorzystujących technologię VR. Debiut był niezbyt udany, za to nowsza wersja okularów (która trafiła do sprzedaży w październiku 2023 roku) wyprzedała się w ciągu kilku miesięcy. W przygotowaniu jest też już kolejny model.

Zdaniem analityków Meta i Essilor Luxottica najprawdopodobniej będa chciały powtórzyć sukces okularów Ray-Ban Meta i dodatkowo rozszerzyć współpracę. Powołując się na osoby z bliskiego otoczenia obydwu firm, „Financial Times” informuje, że rozmowy między Zuckerbergiem a Essilor Luxottica dotyczą także stworzenia kolejnego modelu „inteligentnych” okularów – tym razem wspólnie z marką Supreme. Jak donosi „WSJ”, nowy model ma być skierowany przede wszystkim do młodych klientów zainteresowanych nowymi technologiami. Czy współpraca z Metą okaże się dla Supreme nowym początkiem, który da tej marce bardzo potrzebną jej świeżość? Czy będzie dla Mety sposobem dotarcia do najmłodszych użytkowników, zainteresowanych trendami i modą popularną? Zobaczymy – jeśli potwierdzą się informacje o tym, że Meta chce kupić akcje Essilor Luxotti