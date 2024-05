Sukcesja w imperium Warrena Buffeta. Miliarder zabrał głos i wskazał następcę

Wcześniej wskazywano na Charliego Mungera, który jednak zmarł w biegłym roku. Po sobotnim spotkaniu jest już jednak całkowicie jasne, że sukcesorem Buffetta będzie 61-letni Greg Abel, jeden z jego najbliższych współpracowników. Obecnie Abel zasiada w zarządzie Berkshire Hathaway.

„Tak naprawdę nie robię zbyt wiele i nie zarządzam na takim poziomie efektywności jak trzydzieści czy czterdzieści lat temu” – powiedział Warren Buffet w trakcie sobotniego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

„Kiedy masz kogoś takiego jak Greg i Ajit (członek zarządu Ajit Jain – przyp. red), po co polegać na mnie? Taki układ znakomicie się sprawdza” – podkreślił Warren Buffett, zachwalając swoich kluczowych menedżerów.

„Liczba telefonów, które odbieram, jest w zasadzie bliska zeru, przejął je Greg” – przyznał Buffet w sobotę. „Nie wiem, jak on to robi, ale mamy tu właściwą osobę, mogę was o tym zapewnić” – dodał prezes Berkshire Hathaway, zwracając się do uczestników zgromadzenia.

Greg Abel: przyszły prezes Berkshire Hathaway, koncernu Warrena Buffetta

Greg Abel urodził się w 1 lipca 1962 roku w Edmonton w Kanadzie. Ukończył księgowość na tamtejszym uniwersytecie. Przez szereg lat pracował właśnie jako księgowy, aby w 2008 roku zostać szefem należącej do Berkshire Hathaway firmy MidAmerican, którą sześć lat później przemianowano na Berkshire Hathaway Energy.

W 2018 roku Greg Abel został członkiem zarządu Berkshire Hathaway. W trakcie sobotniego walnego zgromadzenia Warren Buffet zapowiedział, że Abel będzie odpowiadać za wszystkie alokacje kapitałów firmy i zaznaczył, że ostateczna decyzja będzie należała do zarządu koncernu.