BYD sprzedał w tym czasie 526 tysięcy samochodów elektrycznych, podczas gdy Tesla — 484 tysięcy. Wygląda więc na to, że na przestrzeni ostatniej dekady 57-letni Wang Chuanfu odrobił lekcję i zdołał przekonać klientów zainteresowanych samochodami elektrycznymi do tego, by zaufali jego marce.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku zysk netto firmy BYD wyniósł 3 miliardy dolarów, czyli dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a od 2020 roku jej akcje podrożały ponad pięciokrotnie.

Wang Chuanfu. Kim jest „chiński Elon Musk”?

Życiorys Wanga Chuanfu znacząco różni się od Elona Muska. W odróżnieniu bowiem od Muska, który przyszedł na świat w dobrze sytuowanej rodzinie w RPA, Chińczyk zaczynał niemal od zera.

Wang Chuanfu podczas wizyty w Brazylii w 2023 roku. Victor Moriyama; 2023 Bloomberg Finance LP

Urodził się w 1966 roku w ubogiej rodzinie w biednej prowincji Anhui we wschodniej części Chin. Dzieciństwo przypadało na okres chaosu i przemocy – krajem wstrząsała anarchiczna „rewolucja kulturalna” rozpętana przez Mao.

Wang stracił rodziców jako nastolatek. Dzięki wsparciu starszej siostry i brata mógł poświęcić się nauce, zdobywając tytuł magistra w Pekińskim Instytucie Metali Nieżelaznych.