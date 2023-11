Chiński przedsiębiorca i miliarder Jack Ma zasłynął jako twórca globalnego giganta branży e-commerce, sklepu internetowego Alibaba. Głośno było o nim także dlatego, że w pewnym momencie popadł w niełaskę w Chinach. Po kilku latach banicji chiński miliarder wraca, aby podbić branżę, w której do tej pory nie próbował sił – czyli w branży gastronomicznej.

Jack Ma: nowy biznes twórcy Alibaby i Aliexpress

Hangzhou Ma’s Kitchen Food to nazwa nowej firmy założyciela Alibaby, 59-letniego Jacka Ma. Pięć lat temu miliarder sprowadził na siebie gniew chińskich władz i praktycznie zniknął z życia publicznego. Biznesmen jednak nie próżnuje – otworzył właśnie nowy rozdział w swojej karierze przedsiębiorcy.

Nowa firma Jacka Ma będzie zajmować się produkcją i sprzedażą pakowanych produktów spożywczych, choć – jak podkreśla należący do koncernu Alibaba hongkoński dziennik „South China Morning Post” – nie będą to dania gotowe. Siedzibą firmy jest Hangzhou we wschodnich Chinach, rodzinne miasto Jacka Ma, w którym zresztą swoją siedzibę ma również Alibaba.

Firma należy do funduszu inwestycyjnego o nazwie Hangzhou Dajingtou No. 22 Arts and Culture, w którym Jack Ma posiada 99,9 procent udziałów. Wszystkie te informacje serwis „SCMP” podaje za oficjalnym chińskim rejestrem firm oraz tamtejszymi informatorami gospodarczymi.