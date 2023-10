Co ciekawe, w odróżnieniu od brytyjskiego króla Karola III czy innych europejskich koronowanych głów, książęcy majątek Liechtensteinu nie należy do państwa, ale stanowi osobistą własność rządzącej dynastii. Czyni to Liechtensteinów posiadaczami najstarszej fortuny na świecie, której historia sięga XII wieku.

Liechtenstein: ile wart jest majątek księcia Jana Adama II?

Książę Jan Adam II urodził się 14 lutego 1945 w Zurychu jako syn księcia Franciszka Józefa II Liechtensteina i jego żony Georginy, pochodzącej z hrabiowskiego rodu Wilczków. Jak wszyscy europejscy monarchowie i arystokraci, wśród swoich przodków Jan Adam II ma wielu przedstawicieli najpotężniejszych rodów Starego Kontynentu, między innymi Habsburgów, Wittelsbachów czy portugalską dynastię Bragança.

Historia dynastii Liechtensteinów sięga XII wieku. Od samego początku rodzina budowała swoją pozycję i niezależność dzięki obrotowi ziemią, a także – dzięki usługom finansowym. Jan Adam II nie tylko kontynuuje tę rodzinną tradycję. To jego zarządzaniu rodzinna firma zawdzięcza dynamiczny rozwój w ostatnich dekadach. To właśnie Jan Adam II zmienił niewielki rodzinny bank w potężną międzynarodową organizację finansową

Jeszcze jako młody następca tronu książę szybko dał się poznać jako zdolny finansista. W latach 70. jego ojciec przekazał mu zarządzanie nad książęcym majątkiem. Z czasem książę stanął na czele firmy LGT Group, której początki sięgają 1921 roku.

„Bloomberg” ustalił, że w ciągu ostatniej dekady firma podwoiła swój majątek i dochody. Jeszcze w 2008 roku skorzystała na globalnym kryzysie finansowym, kiedy mieszkańcy USA i innych krajów zaczęli przenosić swoje aktywa do LGT Group.

Do rodziny książęcej, na czele której stoi Jan Adam II, należy też ogromna, licząca blisko 1600 eksponatów, kolekcja dzieł sztuki. Wśród nich są dzieła takich wielkich mistrzów jak Rafael Santi, Rubens, Rembrandt czy Van Dyck. Część kolekcji prezentowana jest w należącym do rodziny książęcej pałacu w Wiedniu.