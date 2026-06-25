„Kryształowy Pałac” to nazwa jedynej zachowanej historycznej fabryki firmy motoryzacyjnej Innocenti w Mediolanie. Budynek, który przez wiele lat był opuszczony i popadał w coraz większą ruinę, otrzymał szansę na nowe życie. Już niebawem pod charakterystycznym, monumentalnym szklanym dachem będzie rosła bujna roślinność – w należącej niegdyś do koncernu Fiat fabryce będzie się mieścił ogród botaniczny.

Reklama Reklama

Ogród botaniczny w opuszczonej fabryce w Mediolanie

Znajdujący się przy Viale Rubattino w dzielnicy o tej samej nazwie „Kryształowy Pałac” wybudowano na początku lat 60. Obiekt był częścią fabryki firmy Innocenti, należącej do koncernu Fiat. Powstawały tu takie pojazdy jak słynny skuter Lambretta, a także samochody Austin A40 czy Innocenti Mini.

W czasach, kiedy powstała, fabryka przy Viale Rubattino była jednym z symboli dynamicznego rozwoju przemysłowego Włoch. Kompleks funkcjonował przez około 30 lat, w 1993 fabrykę zamknięto.

Część obiektu rozebrano, inne należące do niego obiekty przystosowano do nowych funkcji. Dawne przestrzenie biurowe przekształcono na lecznicę, zaś centrum badań Innocenti do dziś funkcjonuje jako magazyn.

Do naszych czasów zachowała się również hala produkcyjna, którą wieńczy ogromny szklany dach – to właśnie od niego „Kryształowy Pałac” wziął swój przydomek. Od zamknięcia fabryki nikt jednak nie miał pomysłu na to, w jaki sposób zaadaptować akurat tę część kompleksu. Przez trzy dekady „Kryształowy Pałac” popadał w ruinę.

Foto: FRPO + WALK + SD PARTNERS

W końcu jednak władze Mediolanu i pracownicy mediolańskiej opery La Scala znaleźli sposób na ponowne wykorzystanie „Kryształowego Pałacu”. Uznano, że budynek świetnie nadaje się na wielką szklarnię. Po renowacji dawna hala produkcyjna będzie mieścić ogród botaniczny o nazwie „Zielona Fabryka Bioróżnorodności”. Zamiast maszyn znajdą się tu rośliny, które w przyszłości będą posadzone na terenie dzielnicy Rubattino.

Rośliny zamiast maszyn: drugie życie dawnej fabryki Fiata

W ramach transformacji „Kryształowego Pałacu” zachowana zostanie oryginalna struktura budynku z charakterystycznymi szklanymi ścianami i dachem. Wnętrza z kolei zostaną przystosowane na potrzeby przyszłego ogrodu: znikną podłogi, powstaną naziemne ścieżki spacerowe, nadziemne mosty.

Foto: FRPO + WALK + SD PARTNERS

Projekt stanowi część większego przedsięwzięcia, obejmującego teren o powierzchni 160 tys. m kw., który dawniej należał do firmy Innocenti. Jego nazwa będzie brzmiała: Magnifica Fabbrica, czyli po włosku „Wielka Fabryka”. Jako przedłużenie istniejącego tu Parku Lambretta powstaną tu nowe przestrzenie publiczne i tereny zielone, a także ogrody wodne, w których będzie gromadzona woda deszczowa.

Foto: FRPO + WALK + SD PARTNERS

Magnifica Fabbrica jest z kolei częścią jeszcze większego projektu opery La Scala. Przy Wielkiej Fabryce powstanie rozległy kompleks należący do opery. Za cały projekt odpowiadają biura FRPO i WALK Architecture & Landscape z Madrytu oraz mediolańska firma SD Partners. Koszt inwestycji wyceniony został na 120 milionów euro, inwestorem są władze Mediolanu.

W skład kompleksu wejdą warsztaty, magazyny i sale prób – obiekty, które obecnie są rozsiane po całym mieście. Co ciekawe, budynki będą zaprojektowane tak, aby osoby z zewnątrz mogły między nimi spacerować i w kontrolowany sposób podejrzeć pracę pracowników La Scali.