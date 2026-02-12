„Program Nowych Kościołów” ma być odpowiedzią na potrzeby parafii, które cierpią na brak świątyń z prawdziwego zdarzenia – lub ich niewystarczającą liczbę.
Rzym należy do grona miast z największą liczbą kościołów w Europie, ale ma być ich jeszcze więcej. Władze kościelne Wiecznego Miasta ogłosiły budowę pięciu nowych świątyń.
Diecezja rzymska i Konferencja Episkopatu Włoch ogłosiły uruchomienie „Programu Nowych Kościołów”. Ma być odpowiedzią na potrzeby parafii, które cierpią na brak świątyń z prawdziwego zdarzenia – lub ich niewystarczającą liczbę.
W ramach programu w Rzymie powstanie pięć nowych kościołów. Mają one funkcjonować zarówno jako miejsca kultu, jak i organizacji różnego rodzaju wydarzeń dla lokalnych mieszkańców.
Wiadomo już, które wspólnoty zyskają swoje kościoły. Będą to parafie pod wezwaniem Świętej Brygidy Szwedzkiej i Świętego Jana Nepomucena w zachodniej części Rzymu, Świętego Wincentego à Paulo w Ostii i Sant’Anselmo alla Cecchignola na południu miasta oraz Sant’Anna a Morena na wschodnich rubieżach Rzymu.
Wszystkie wymienione parafie znajdują się na terenach podmiejskich. Twórcy programu tłumaczą, że obszary te są marginalizowane zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym, stąd też potrzeba budowy nowych, wielofunkcyjnych budynków, które pomieszczą nie tylko świątynie.
Jednym z kluczowych założeń programu budowy nowych kościołów będzie wykorzystanie drewna ze źródeł odnawialnych jako głównego materiału budowlanego. Takie rozwiązanie ma być bardziej zrównoważone ekologicznie i ekonomicznie, a także ułatwiać dalszą eksploatację budynków.
Kościoły powstaną ponadto z elementów prefabrykowanych, co dodatkowo przyspieszy budowę świątyń i obniży jej koszty. Pomysłodawcy takiego rozwiązania wskazują na większą odporność prefabrykatów na wstrząsy sejsmiczne i inne czynniki.
Oprócz zrównoważonego ekologicznie i ekonomicznie podejścia do budowy nowych kościołów równie istotne dla twórców programu są względy estetyczne. Nowe świątynie mają stać się rozpoznawalnym elementem przestrzeni, w której powstaną. Z tego powodu oprócz inżynierów i duchowieństwa w budowie kościołów mają brać udział również artyści.
„Program Nowych Kościołów” podzielono na kilka faz. Trwająca od 20 stycznia do 20 lutego 2026 r. faza pierwsza to etap zbierania propozycji od architektów, artystów, konstruktorów i wszystkich innych zainteresowanych osób, który zakończy wybór zwycięskiej koncepcji. W drugiej fazie jej autorzy podpiszą umowę na realizację projektu, nad którym będą czuwać firmy specjalizujące się w konstrukcjach drewnianych.
Całe przedsięwzięcie pochłonie blisko 100 milionów euro. Ponad połowa będzie pochodzić z włoskiego systemu finansowania wspólnot religijnych (nie tylko katolickiej), który funkcjonuje w tym kraju pod nazwą „otto per mille”.
Pieniądze w ramach funduszu „otto per mille” pochodzą z dobrowolnych składek podatników, które wynoszą 0,8 proc. podatku (stąd nazwa składki –„osiem promili”). Pozostała część pieniędzy na „Program Nowych Kościołów” przekaże diecezja rzymska.
