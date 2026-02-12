Rzym należy do grona miast z największą liczbą kościołów w Europie, ale ma być ich jeszcze więcej. Władze kościelne Wiecznego Miasta ogłosiły budowę pięciu nowych świątyń.

Reklama Reklama

Kościoły w Rzymie. Pięć nowych świątyń

Diecezja rzymska i Konferencja Episkopatu Włoch ogłosiły uruchomienie „Programu Nowych Kościołów”. Ma być odpowiedzią na potrzeby parafii, które cierpią na brak świątyń z prawdziwego zdarzenia – lub ich niewystarczającą liczbę.

W ramach programu w Rzymie powstanie pięć nowych kościołów. Mają one funkcjonować zarówno jako miejsca kultu, jak i organizacji różnego rodzaju wydarzeń dla lokalnych mieszkańców.

Wiadomo już, które wspólnoty zyskają swoje kościoły. Będą to parafie pod wezwaniem Świętej Brygidy Szwedzkiej i Świętego Jana Nepomucena w zachodniej części Rzymu, Świętego Wincentego à Paulo w Ostii i Sant’Anselmo alla Cecchignola na południu miasta oraz Sant’Anna a Morena na wschodnich rubieżach Rzymu.