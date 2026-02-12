Reklama
Rozwiń
Reklama

W Rzymie zaczyna brakować kościołów. Episkopat: Nowe powstaną z drewna

Władze kościelne w Rzymie, mieście pełnym kościołów, zapowiedziały budowę kolejnych świątyń. Głównym budulcem ma być nie beton czy cegła, ale drewno, co jest sygnałem, że kościół zwraca uwagę na emisyjność branży budowlanej.

Publikacja: 12.02.2026 11:11

„Program Nowych Kościołów” ma być odpowiedzią na potrzeby parafii, które cierpią na brak świątyń z p

„Program Nowych Kościołów” ma być odpowiedzią na potrzeby parafii, które cierpią na brak świątyń z prawdziwego zdarzenia – lub ich niewystarczającą liczbę.

Foto: Gabriella Clare Marino Unsplash

Izabela Popko

Rzym należy do grona miast z największą liczbą kościołów w Europie, ale ma być ich jeszcze więcej. Władze kościelne Wiecznego Miasta ogłosiły budowę pięciu nowych świątyń.

Kościoły w Rzymie. Pięć nowych świątyń

Diecezja rzymska i Konferencja Episkopatu Włoch ogłosiły uruchomienie „Programu Nowych Kościołów”. Ma być odpowiedzią na potrzeby parafii, które cierpią na brak świątyń z prawdziwego zdarzenia – lub ich niewystarczającą liczbę.

W ramach programu w Rzymie powstanie pięć nowych kościołów. Mają one funkcjonować zarówno jako miejsca kultu, jak i organizacji różnego rodzaju wydarzeń dla lokalnych mieszkańców.

Czytaj więcej

„Dom w Skarpie” to projekt warszawskiej pracowni 77 Studio Architektury.
Architektura
Dom nad Wisłą na liście najlepszych budynków na świecie. Wtapia się w otoczenie

Wiadomo już, które wspólnoty zyskają swoje kościoły. Będą to parafie pod wezwaniem Świętej Brygidy Szwedzkiej i Świętego Jana Nepomucena w zachodniej części Rzymu, Świętego Wincentego à Paulo w Ostii i Sant’Anselmo alla Cecchignola na południu miasta oraz Sant’Anna a Morena na wschodnich rubieżach Rzymu.

Reklama
Reklama

Wszystkie wymienione parafie znajdują się na terenach podmiejskich. Twórcy programu tłumaczą, że obszary te są marginalizowane zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym, stąd też potrzeba budowy nowych, wielofunkcyjnych budynków, które pomieszczą nie tylko świątynie.

Rzym buduje nowe kościoły. Będą bardziej ekologiczne

Jednym z kluczowych założeń programu budowy nowych kościołów będzie wykorzystanie drewna ze źródeł odnawialnych jako głównego materiału budowlanego. Takie rozwiązanie ma być bardziej zrównoważone ekologicznie i ekonomicznie, a także ułatwiać dalszą eksploatację budynków.

Kościoły powstaną ponadto z elementów prefabrykowanych, co dodatkowo przyspieszy budowę świątyń i obniży jej koszty. Pomysłodawcy takiego rozwiązania wskazują na większą odporność prefabrykatów na wstrząsy sejsmiczne i inne czynniki.

Oprócz zrównoważonego ekologicznie i ekonomicznie podejścia do budowy nowych kościołów równie istotne dla twórców programu są względy estetyczne. Nowe świątynie mają stać się rozpoznawalnym elementem przestrzeni, w której powstaną. Z tego powodu oprócz inżynierów i duchowieństwa w budowie kościołów mają brać udział również artyści.

„Program Nowych Kościołów” podzielono na kilka faz. Trwająca od 20 stycznia do 20 lutego 2026 r. faza pierwsza to etap zbierania propozycji od architektów, artystów, konstruktorów i wszystkich innych zainteresowanych osób, który zakończy wybór zwycięskiej koncepcji. W drugiej fazie jej autorzy podpiszą umowę na realizację projektu, nad którym będą czuwać firmy specjalizujące się w konstrukcjach drewnianych.

Całe przedsięwzięcie pochłonie blisko 100 milionów euro. Ponad połowa będzie pochodzić z włoskiego systemu finansowania wspólnot religijnych (nie tylko katolickiej), który funkcjonuje w tym kraju pod nazwą „otto per mille”.

Reklama
Reklama

Pieniądze w ramach funduszu „otto per mille” pochodzą z dobrowolnych składek podatników, które wynoszą 0,8 proc. podatku (stąd nazwa składki –„osiem promili”). Pozostała część pieniędzy na „Program Nowych Kościołów” przekaże diecezja rzymska.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Włochy Rzym Styl Życia Architektura
Lina Peak ma liczyć 65 pięter, oferując mieszkańcom widok na Matterhorn oraz inne alpejskie szczyty.
Architektura
Drapacz chmur w sercu Alp. Deweloper zabrał głos. „Powstanie pionowa wioska”
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Projekt pracowni Kengo Kumy zakłada zachowanie oryginalnej konstrukcji dawnej fabryki.
Architektura
Modernistyczne muzeum Michelina do remontu. Słynny architekt szykuje metamorfozę
Trzy kuchnie, spa i winiarnia: Dom pod Poznaniem to projekt pracowni PL.architekci.
Architektura
Dom ukryty w sosnowym lesie. Projekt polskich architektów łączy sprzeczności
Justin Shubow, szef amerykańskiej Rady ds. Upiększania Infrastruktury Transportowej: „Przez dekady z
Architektura
„Uczynić autostrady znów pięknymi”. Nowy urząd ma poprawić wygląd dróg w USA
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama