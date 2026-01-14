4 Design Days 2026: Jubileuszowa edycja i pytania o przyszłość architektury

W czasach narastających wyzwań – kryzysu klimatycznego, presji urbanizacyjnej, zmian społecznych i technologicznych – pytania o jakość architektury i rolę projektowania przestają mieć znaczenie jedynie estetyczne. Coraz częściej dotyczą odporności miast, dobrostanu użytkowników, trwałości rozwiązań oraz długofalowej odpowiedzialności za środowisko. Organizatorzy 4 Design Days podkreślają, że jubileuszowa edycja ma być nie tylko podsumowaniem dekady, ale przede wszystkim impulsem do pogłębionej debaty o przyszłości branży.

Goście specjalni 4 Design Days

Wśród gości specjalnych tegorocznej, jubileuszowej edycji znajdą się David Sim – szkocki architekt i urbanista, autor cenionej na świecie książki „Soft City”, oraz Jonas Norsted – norweski architekt i współzałożyciel pracowni Atelier Oslo, znanej z projektów opartych na adaptacji istniejących struktur. Obaj reprezentują nurt myślenia o architekturze jako narzędziu budowania relacji społecznych, poprawy jakości życia i dialogu z istniejącym kontekstem.

Ich obecność w programie 4 Design Days nie jest przypadkowa. To właśnie takie podejście do projektowania – oparte na uważności, skali człowieka i długofalowym myśleniu – coraz silniej wybrzmiewa w dyskusjach branżowych i znajduje odzwierciedlenie w programie wydarzenia.

4 Design Days: Agenda edycji jubileuszowej

Program jubileuszowej edycji 4 Design Days obejmuje szerokie spektrum tematów – od urbanistyki i architektury, przez projektowanie wnętrz i wzornictwo, po zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości. Wśród zapowiadanych bloków znalazły się m.in. sesje poświęcone inkluzywnemu projektowaniu, roli emocji i doświadczeń w architekturze wnętrz, presji serwisów społecznościowych na proces twórczy czy wyzwaniom stojącym przed miastami w kontekście transformacji gospodarczej.

– Jubileuszowa edycja to moment, w którym jeszcze wyraźniej stawiamy na rozmowę o realnych problemach, z którymi mierzy się dziś architektura i rynek nieruchomości. 4 Design Days pozostaje platformą dialogu pomiędzy różnymi środowiskami – podkreśla Robert Posytek, redaktor naczelny Property News.