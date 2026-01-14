Reklama

4 Design Days 2026: Jubileuszowa edycja i pytania o przyszłość architektury

Jubileuszowa, 10. edycja 4 Design Days odbędzie się 22–23 stycznia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To wydarzenie od dekady pozostaje jednym z najważniejszych miejsc spotkań środowisk architektury, designu i rynku nieruchomości w Polsce. „Rzeczpospolita” jest patronem medialnym tegorocznego 4 Design Days.

Publikacja: 14.01.2026 17:25

Program tegorocznej edycji 4 Design Days obejmuje ponad 100 osób reprezentujących różne obszary branży – od architektury i designu po biznes, technologie i zarządzanie procesem inwestycyjnym.

Foto: Materiały prasowe

rp.pl

W czasach narastających wyzwań – kryzysu klimatycznego, presji urbanizacyjnej, zmian społecznych i technologicznych – pytania o jakość architektury i rolę projektowania przestają mieć znaczenie jedynie estetyczne. Coraz częściej dotyczą odporności miast, dobrostanu użytkowników, trwałości rozwiązań oraz długofalowej odpowiedzialności za środowisko. Organizatorzy 4 Design Days podkreślają, że jubileuszowa edycja ma być nie tylko podsumowaniem dekady, ale przede wszystkim impulsem do pogłębionej debaty o przyszłości branży.

Goście specjalni 4 Design Days

Wśród gości specjalnych tegorocznej, jubileuszowej edycji znajdą się David Sim – szkocki architekt i urbanista, autor cenionej na świecie książki „Soft City”, oraz Jonas Norsted – norweski architekt i współzałożyciel pracowni Atelier Oslo, znanej z projektów opartych na adaptacji istniejących struktur. Obaj reprezentują nurt myślenia o architekturze jako narzędziu budowania relacji społecznych, poprawy jakości życia i dialogu z istniejącym kontekstem.

Ich obecność w programie 4 Design Days nie jest przypadkowa. To właśnie takie podejście do projektowania – oparte na uważności, skali człowieka i długofalowym myśleniu – coraz silniej wybrzmiewa w dyskusjach branżowych i znajduje odzwierciedlenie w programie wydarzenia.

4 Design Days: Agenda edycji jubileuszowej

Program jubileuszowej edycji 4 Design Days obejmuje szerokie spektrum tematów – od urbanistyki i architektury, przez projektowanie wnętrz i wzornictwo, po zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości. Wśród zapowiadanych bloków znalazły się m.in. sesje poświęcone inkluzywnemu projektowaniu, roli emocji i doświadczeń w architekturze wnętrz, presji serwisów społecznościowych na proces twórczy czy wyzwaniom stojącym przed miastami w kontekście transformacji gospodarczej.

– Jubileuszowa edycja to moment, w którym jeszcze wyraźniej stawiamy na rozmowę o realnych problemach, z którymi mierzy się dziś architektura i rynek nieruchomości. 4 Design Days pozostaje platformą dialogu pomiędzy różnymi środowiskami – podkreśla Robert Posytek, redaktor naczelny Property News.

Wśród potwierdzonych prelegentów znaleźli się m.in. Tomasz Bradecki, Oskar Grąbczewski, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Tomasz Konior, Szymon Wojciechowski, Magdalena Hubka, Robert Konieczny, Przemo Łukasik, Jan Sikora czy Jerzy Woźniak. Łącznie program obejmuje już ponad 100 nazwisk reprezentujących różne obszary branży – od architektury i designu po biznes, technologie i zarządzanie procesem inwestycyjnym.

4 Design Days: Debaty i nagrody

Integralną częścią 4 Design Days pozostają konkursy Property Design Awards oraz Dobry Design. Od dziesięciu lat Property Design Awards wyróżnia realizacje architektoniczne i wnętrzarskie, które wyznaczają standardy jakości w polskiej przestrzeni. Jubileuszowa edycja przyniesie również przyznanie pięciu nagród specjalnych, podsumowujących dekadę polskiej architektury i designu – w tym tytułów takich jak Budynek Dekady, Architekt Dekady czy Rewitalizacja Dekady.

Dobry Design z kolei koncentruje się na promowaniu projektów, które łączą funkcjonalność, estetykę i odpowiedzialne podejście do środowiska, zwracając uwagę na rolę wzornictwa w poprawie jakości codziennego życia.

W ramach wydarzenia odbędzie się również Property Forum: Pomysł na Miasto – spotkanie poświęcone przyszłości polskich miast i relacjom pomiędzy biznesem, samorządami a rynkiem nieruchomości. Program forum obejmuje dyskusje o transformacji terenów poprzemysłowych, nowych specjalizacjach miast, wyzwaniach urbanizacyjnych oraz roli inwestorów w kształtowaniu jakości przestrzeni.

Jubileuszowa edycja 4 Design Days potwierdza, że wydarzenie pozostaje jedną z kluczowych platform dialogu o architekturze, designie i rozwoju miast w Polsce – nie jako przegląd trendów, lecz jako miejsce pogłębionej, odpowiedzialnej rozmowy o przestrzeni, w której żyjemy. Rejestracja na wydarzenie trwa do 21 stycznia 2026 r. na stronie organizatora.

Advertisement
