Hamburg zyska jeden z najciekawszych architektonicznie gmachów operowych w Europie, a być może również na świecie. Pełen rozmachu budynek wraz z otaczającym go parkiem zaprojektowali architekci z pracowni Bjarke Ingels Group. Obiekt powstanie na półwyspie w centrum miasta.

Nowy gmach Opery w Hamburgu: Projekt Bjarke Ingels Group

Niedawno rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na nową siedzibę Opery Państwowej w Hamburgu. Nowy budynek zastąpi dotychczasowy gmach opery, który wzniesiono w latach 50. XX wieku.

Zwyciężyła propozycja, której autorami są architekci z kopenhaskiego biura architektonicznego Bjarke Ingels Group. Pracownia, której założycielem i właścicielem jest „starchitekt” Bjarke Ingels, pokonała takich znakomitych rywali jak pracownie Snøhetta z Oslo czy Sou Fujimoto z Japonii.

Budynek znajdzie się na półwyspie Baakenhöft w centrum Hamburgu, nad Łabą. Będzie częścią nowego, większego założenia urbanistycznego o nazwie HafenCity. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta Hamburg, jury konkursu, które składało się z przedstawicieli władz miasta, fundacji Kühne i zewnętrznych ekspertów, jednomyślnie wybrało koncepcję BIG.