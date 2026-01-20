Aktualizacja: 20.01.2026 12:47 Publikacja: 20.01.2026 05:00
Foto: BIG & Yanis Amasri Sierra, Madrid, Spain
Hamburg zyska jeden z najciekawszych architektonicznie gmachów operowych w Europie, a być może również na świecie. Pełen rozmachu budynek wraz z otaczającym go parkiem zaprojektowali architekci z pracowni Bjarke Ingels Group. Obiekt powstanie na półwyspie w centrum miasta.
Niedawno rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na nową siedzibę Opery Państwowej w Hamburgu. Nowy budynek zastąpi dotychczasowy gmach opery, który wzniesiono w latach 50. XX wieku.
Zwyciężyła propozycja, której autorami są architekci z kopenhaskiego biura architektonicznego Bjarke Ingels Group. Pracownia, której założycielem i właścicielem jest „starchitekt” Bjarke Ingels, pokonała takich znakomitych rywali jak pracownie Snøhetta z Oslo czy Sou Fujimoto z Japonii.
Budynek znajdzie się na półwyspie Baakenhöft w centrum Hamburgu, nad Łabą. Będzie częścią nowego, większego założenia urbanistycznego o nazwie HafenCity. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta Hamburg, jury konkursu, które składało się z przedstawicieli władz miasta, fundacji Kühne i zewnętrznych ekspertów, jednomyślnie wybrało koncepcję BIG.
Foto: BIG & Yanis Amasri Sierra, Madrid, Spain
Przez następne dwa lata będą trwać konsultacje i prace mające na celu dopracowanie projektu pod kątem rentowności całego przedsięwzięcia, a także wykonalności koncepcji architektów. Dopiero potem ruszy budowa nowej opery.
Najbardziej wyrazistym elementem budynku są zaokrąglone, układające się w spirale tarasy, które ma porastać zieleń. Dzięki nim będzie można wejść aż na dach budynku, a także podziwiać z nich widoki na Łabę i miasto. Układ tarasów zaprojektowano tak, że z dystansu cały obiekt przypomina ogromny jacht, co jest logiczne z punktu widzenia lokalizacji przyszłej opery – czyli na nabrzeżu.
Foto: BIG & Yanis Amasri Sierra, Madrid, Spain
Inspiracją do stworzenia takiej, a nie innej formy były fale dźwiękowe. „Opera będzie się jawić jako układ koncentrycznych tarasów na wzór fal dźwiękowych rozchodzących się jak zmarszczki na wodzie z centralnego, bijącego serca muzyki” – tłumaczy Bjarke Ingels.
Zewnętrzne ścieżki tworzące tarasy płynnie przechodzą do wnętrza i łączą się z foyer. We wnętrzach budynku, którego łączna powierzchnia wyniesie 45 tysięcy metrów kwadratowych, opływowe kształty ścian i sufitów będą nawiązywać do krągłych, organicznych form fasady.
Foto: BIG & Yanis Amasri Sierra, Madrid, Spain
Owym muzycznym sercem opery będzie główne audytorium, którego ściany będą dosłownie wirować wokół sceny i widowni, łącząc ze sobą płynnie obiew części pomieszczenia w jedną strukturę. Dodatkowo we „wstęgach” kryją się balkony.
Podobnie jak we wszystkich wnętrzach, także w sali operowej będzie dominować drewno o ciepłym odcieniu. Pozostałe przestrzenie będą mieścić takie pomieszczenia jak mniejsza scena studyjna, sale prób, a także całe zaplecze opery z warsztatami i biurami.
Kompleks będzie robił wrażenie zarówno w dzień, jak i po zachodzie słońca. Zapalą się wtedy iluminacje, które będą oświetlać tarasy tak, aby przypominały płatki kwiatu.
