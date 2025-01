Celem inwestycji było nie tylko zagospodarowanie fortu z myślą o nowych funkcjach, ale również przywrócenie oryginalnego zarysu fortyfikacji. Udało się to zrealizować na podstawie zachowanych historycznych planów budowlanych z końca XIX wieku.

Przemek Gawęda ma na koncie krajowe i międzynarodowe wyróżnienia i nagrody. W 2023 roku The Chicago Athenaeum i Studia Europejskie w Atenach umieściły go na liście 40 Under 40, czyli w gronie 40 najlepiej zapowiadających się architektów, którzy nie ukończyli 40. roku życia.

W ramach ubiegłorocznego konkursu The Architecture Community nagrodzono też dwa inne koncepcje Gawędy. Jury wyróżniło projekt tunelu osłonowego na rozbiegu skoczni Wielka Krokiew w Zakopanem oraz stadion biathlonowy na Kubalonce.