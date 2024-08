Efektowny projekt kliniki stomatologicznej z Gdańska, która znajduje się w zrewitalizowanym budynku dawnego spichlerza został zakwalifikowany do grona finalistów konkursu The Plan Award. Co ujęło jurorów w tym projekcie?

Klinika z Gdańska w finale konkursu The Plan Awards 2024

The Plan Awards to organizowany co roku konkurs, który po praz pierwszy odbył się w 2016 roku. Organizatorem konkursu jest redakcja magazynu „The Plan”, jednego z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych.

Każdego roku w konkursie startuje ponad tysiąc projektów z całego świata. Nagrody przyznaje się w 20 kategoriach z obszarów architektury, projektowania wnętrz i urbanistyki.