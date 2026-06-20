Polacy coraz częściej interesują się kupnem domu bądź mieszkania w Hiszpanii, na co jasnym dowodem są dane – w ubiegłym roku w Hiszpanii nasi rodacy kupili ponad cztery tysiące nieruchomości. Zainteresowanie nie powinno dziwić – Hiszpania słynie z wyjątkowego klimatu, a także przyjaznej atmosfery oraz bogatej kultury.

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W Hiszpanii działa też coraz więcej polskich biur architektonicznych. Jednym z nich jest kierowana przez Martę Żebrowską-Wojczuk i Weronikę Król pracownia MOW.design, która w miejscowości Calpe na wybrzeżu Costa Blanca, zrealizowała unikatowy projekt wnętrz 350-metrowego apartamentu, łączący minimalistyczną elegancję z funkcjonalnością. Jak wyglądają efekty pracy projektantów?

Dom Polaków na południu Hiszpanii

Apartament, o którym mowa, znajduje się w Calpe – mieście położonym na wybrzeżu Costa Blanca w regionie Walencji. Co ciekawe, około połowa jego mieszkańców to obcokrajowcy – i choć są to głównie Niemcy i Brytyjczycy, to nie brakuje i Polaków, którzy postanowili zainwestować w tym miejscu.

1 / 10 Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno Foto: Jonathan Ristagno

Apartament w Calpe znalazło między innymi polskie małżeństwo ze Śląska. To właśnie dla tej pary kierowana przez Martę Żebrowską-Wojczuk i Weronikę Król pracownia MOW.design zaprojektowała wnętrza 350-metrowego apartamentu. Jego właściciele zdecydowali się na zakup nieruchomości, gdyż zafascynowani byli urokiem okolicy. Nie bez znaczenia były jednak także łatwy dostęp do lotnisk i rozbudowana infrastruktura w okolicy. Decyzję ułatwił też fakt, że wielu znajomych zainwestowało w okolicy.

Część nocną ograniczono do minimum – skupiono się na zapewnieniu kilku sypialni, ale głównym celem polskich projektantek było rozbudowanie przestrzeni dziennej. Niezwykle ważna w projekcie jest kuchnia – to serce domu, które zostało zaprojektowane z myślą nie tylko o codziennej funkcjonalności, ale i estetycznym wyglądzie. Jej centralnym punktem jest ciemna wyspa kuchenna, wokół której skupiać się ma życie domowników.

Luksusowy dom w Hiszpanii. To dzieło polskich architektek

Wnętrza domu są minimalistyczne, ale jednocześnie ciepłe i przytulne – wszystko dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów i stonowanej kolorystyki. Projektantki z MOW.design zadbały o każdy detal, od aranżacji wnętrz po projekt ogrodu, tworząc przestrzeń, która spełnia wszystkie potrzeby właścicieli. Architektki miały jednak także wpływ na zewnętrzną formę budynku oraz projekt ogrodu. Bryła domu została zaplanowana w taki sposób, by każda sypialnia mogła cieszyć się niezwykłym widokiem na znajdującą się w Calpe górę Ifach.

Niezwykle ważna w projekcie jest sztuka – projektantki uwzględniły, że właściciele domu są jej miłośnikami i od lat ją kolekcjonują. To właśnie sztuka stanowić miała punkt wyjścia do tworzenia wnętrz – jej wybór i zakup były pierwszym krokiem w procesie projektowania. W salonie eksponowany jest czarny obraz autorstwa Jerzego Kenara i praca autorstwa Andrzeja Kozyry, zaś w sypialni uwagę przyciąga akt autorstwa Kai Soleckiej.

Na tarasie znajduje się natomiast rzeźba lokalnego artysty, Toni Mari, a w części dziennej – rzeźba „3 świnki” Józefa Polewki oraz szachy z galerii Dystans w Krakowie. dom wzbogacają także klasyki designu: krzesła Thonet z przełomu lat 60. i 70., fotel Wassily z 1995 roku, czy stołki Plopp Oskara Zięty. W sypialniach gościnnych znalazły się również fotele Oyster, zaprojektowane przez Krystiana Kowalskiego.