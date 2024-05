Projektant najwyższego wieżowca w Polsce ogłasza konkurs. Chce odbudować Charków

Norman Foster Foundation organizuje konkurs we współpracy z firmą Buildner, władzami Charkowa, działającą pod auspicjami ONZ Europejską Komisją Gospodarczą, londyńską pracownią architektoniczną Arup oraz Charkowską Grupą Architektów. W jury zasiada między innymi Norman Foster, mer Charkowa Ihor Terechow oraz takie znane nazwiska ze świata architektury jak Ammar Azzouz z Uniwersytetu Oksfordzkiego czy Stuart Smith z pracowni Arup Berlin.

Jak będzie wyglądać Charków w przyszłości?

Na oficjalnej stronie konkursu czytamy, że celem zwycięskiego projektu będzie „nie tylko naprawa budynków, ale również poprawa warunków życia ich mieszkańców”. Zadaniem uczestników konkursu będzie zaprojektowanie modularnego systemu, który w ramach modernizacji będzie można zaadaptować w znajdujących się na terenie Charkowa blokach z betonu oraz w przestrzeniach publicznych, które w różnym stopniu uległy zniszczeniom.

„Modularne fasady i komponenty dachów, schrony bombowe, a także integracja dodatkowych funkcjonalności na poziomie ulicy to kolejne elementy interwencji, które należy brać pod uwagę” – brzmią zalecenia w zadaniu konkursowym. „System powinien ponadto dostarczać rozwiązań umożliwiających odbudowę silnie zniszczonych budynków o zrewitalizowanej, a zarazem lokalnej architektonicznej tożsamości” – podkreślają organizatorzy konkursu.

Architekci z Ukrainy mogą przystąpić do konkursu bez żadnej opłaty. W przypadku uczestników z pozostałych krajów wpisowe wynosi 90, 110 i 130 euro – w zależności od tego, jak szybko (lub jak późno) dołączą do konkursu. Projekty można zgłaszać do 12 września, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 października 2024 roku.

Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość wcielenia jego projektu w życie oraz sześć tysięcy euro. Laureaci drugiej i trzeciej nagrody otrzymają odpowiednio trzy tysiące oraz tysiąc euro.