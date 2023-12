BoysPlayNice

Jego bryła o nieregularnych, opływowych liniach natychmiast sugeruje, kto jest autorem projektu. Architekci pracujący w biurze Zahy Hadid również po jej śmierci kontynuują projektowanie w niepodrabialnym, charakterystycznym stylu słynnej architektki, która w 2004 roku otrzymała prestiżową nagrodę Pritzkera, zwaną „architektonicznym Noblem”.

Szczególną uwagę zwracają panele na fasadzie, z których te znajdujące się u szczytu budynku mają złoty kolor. To symboliczne nawiązanie do przydomka Pragi jako „złotego miasta o stu wieżach” (choć wiadomo, że stolica Czech posiada tych wież znacznie więcej). Z kolei horyzontalne panele na zachodniej i wschodniej ścianie budynku stanowią wizualne odniesienie do wyglądu sąsiednich budynków.

BoysPlayNice

Biurowiec Masaryčka jest asymetryczny: jego wschodni szczyt liczy siedem kondygnacji, natomiast zachodni – dziewięć. Na powierzchni 28 tysięcy metrów kwadratowych znajdą się przestrzenie biurowe na wyższych piętrach oraz punkty usługowe – na poziomie ulicy.

Masaryčka – nowa ikona współczesnej architektury Pragi?

Kluczowym celem, jaki postawili przed sobą projektanci nowego budynku, było dopasowanie go do otaczającej go tkanki miejskiej. Biurowiec wraz z przebudowanym terenem wokół niego miał również stworzyć tu nowe, tętniące życiem miejsce spotkań Prażan oraz osób przyjeżdżających do stolicy Czech.