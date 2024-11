Epos – sztuka zegarmistrzostwa w najczystszej formie

Epos to szwajcarska marka z tradycją sięgającą 1925 roku, założona przez Jamesa Auberta w dolinie Vallée de Joux – miejscu, które od wieków jest symbolem zegarmistrzowskiego kunsztu. Od samego początku Epos wyróżniał się indywidualnym podejściem do projektowania i wyjątkowym skupieniem na precyzyjności swoich urządzeń. Każdy zegarek powstaje z dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal. Epos tworzy z myślą o ludziach, którzy szukają nie tylko funkcji, ale i charakteru. Kolekcja Sport 3505 SK jest odzwierciedleniem tej filozofii – wyróżnia się odwagą wzornictwa, techniczną doskonałością i harmonią stylu.

Co wyróżnia tarczę skeleton w kolekcji Epos Sport 3505 SK?

Tarcza skeleton to bez wątpienia najbardziej charakterystyczny element kolekcji Sport 3505 SK. Transparentna konstrukcja pozwala zajrzeć w głąb mechanizmu, odsłaniając kunszt zegarmistrzowski w pełnej krasie. To nie tylko ozdoba – to wyraz zaawansowanej technologii i precyzji, które czynią te modele tak wyjątkowymi. Indeksy 3D, pokryte powłoką Super-LumiNova, nie tylko ułatwiają odczyt czasu, ale też dodają tarczy głębi i wyjątkowego charakteru.

Foto: Mat. Partnera

Mechanizm SW200 – serce zegarków Epos Sport

W sercu każdego modelu z kolekcji Sport 3505 SK bije szwajcarski mechanizm Sellita SW200. Automatyczny mechanizm wyposażony jest w 26 kamieni łożyskowych i zapewniający 38-godzinną rezerwę chodu. Precyzyjnie dopracowane wykończenie i niezawodność działania sprawiają, że ten mechanizm spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Foto: Mat. Partnera

Szczotkowana, wytrzymała koperta

Koperta o średnicy 41 mm i grubości 10,7 mm wykonana jest z najwyższej jakości stali szlachetnej. Matowe, szczotkowane powierzchnie uzupełniają precyzyjnie polerowane detale. Na froncie zastosowano płaskie szkło szafirowe, a transparentny dekiel wyposażono w mineralne szkło, które chroni mechanizm. Wodoszczelność na poziomie 100 metrów gwarantuje niezawodność nawet w wymagających warunkach.

Foto: Mat. Partnera

Doskonała widoczność w każdych warunkach

Indeksy i wskazówki zegarków z kolekcji Sport 3505 SK zostały pokryte warstwą Super-LumiNova, która zapewnia wyjątkową widoczność w każdych warunkach oświetleniowych. Niezależnie od tego, czy zegarek towarzyszyć będzie nocnym wyprawom, czy w codziennych wyzwaniach, luminescencyjne elementy gwarantują komfortowy odczyt czasu.

Foto: Mat. Partnera

Pasek czy bransoleta?

W kolekcji Sport 3505 SK Epos oferuje modele zarówno na stalowej bransolecie, jak i na gumowym pasku. Bransolety wykonano z wysokiej jakości stali szlachetnej, która nie tylko nadaje zegarkom uniwersalnego charakteru, ale także zapewnia odporność na uszkodzenia i trwałość na lata. Ich precyzyjne wykończenie oraz solidne zapięcie gwarantują komfort noszenia w każdej sytuacji. Gumowe paski z kolei zostały zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu – są elastyczne, wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne, co czyni je idealnym wyborem dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Oba rozwiązania doskonale podkreślają dynamiczny charakter kolekcji, łącząc funkcjonalność z estetyką.

Inne oblicza kolekcji Epos Sport 3505

Kolekcja Epos Sport 3505 to nie tylko modele skeleton, ale także zegarki z pełnymi tarczami, które oferują bardziej klasyczne podejście do sportowej elegancji. Wyraziste indeksy, szlif słoneczny i różnorodność kolorystyczna tarcz, takich jak głęboka czerń czy subtelna szarość, sprawiają, że te modele zachwycają swoją uniwersalnością. Dzięki połączeniu minimalistycznego designu z zaawansowaną technologią są one idealnym wyborem dla tych, którzy cenią prostotę bez uszczerbku na jakości i funkcjonalności.

Foto: Mat. Partnera

Gdzie kupić zegarki z kolekcji Sport 3505 SK?

Zegarki z kolekcji Sport 3505 SK są dostępne wyłącznie u autoryzowanych sprzedawców, co gwarantuje ich oryginalność oraz pełną gwarancję producenta. Polecamy zakupy w zaufanych miejscach, takich jak Zegarownia.pl, gdzie znajdziesz pełną ofertę marki Epos oraz profesjonalną obsługę, która pomoże dobrać idealny model. Wybierając autoryzowanego sprzedawcę, masz pewność, że inwestujesz w oryginalny produkt najwyższej jakości.

Materiał Promocyjny