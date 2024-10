PRX 40 Powermatic Forgded Carbon. Zegarek z włókna węglowego

Dlaczego kute włókno węglowe? Przewaga nowoczesnych materiałów

Tissot PRX 40 Powermatic Forged Carbon ma kopertę o średnicy 40 mm, wykonaną z kutego włókna węglowego, materiału znanego z niezwykłej wytrzymałości i lekkości. Włókno węglowe, często używane w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, jest pięciokrotnie mocniejsze od stali, a jednocześnie znacznie lżejsze, co wpływa na komfort noszenia zegarka. Wykończenie koperty charakteryzuje się ciemnym, marmurkowym wzorem, nadającym każdemu egzemplarzowi unikalny wygląd.

Funkcjonalna tarcza z datownikiem

Zegarek wyposażony jest w czytelną tarczę z wyraźnymi indeksami godzinowymi w formie batonów, które posiadają subtelną powłokę luminescencyjną, umożliwiającą odczyt godziny w słabym oświetleniu. Na tarczy znajduje się datownik z okienkiem na godzinie trzeciej, z białymi cyframi na czarnym tle, co pozwala na szybki i łatwy odczyt daty. Tarcza z kutego włókna węglowego harmonijnie współgra z kopertą, tworząc jednolitą estetykę.

Mechanizm Powermatic 80 z silikonową sprężyną włosa

Tissot PRX 40 Forged Carbon napędzany jest mechanizmem automatycznym Powermatic 80, jednym z najbardziej zaawansowanych i cenionych mechanizmów w swojej kategorii cenowej. Mechanizm ten oferuje 80-godzinną rezerwę chodu, co pozwala zegarkowi na utrzymanie dokładnego czasu przez kilka dni bez konieczności nakręcania. Zastosowanie silikonowej sprężyny włosa zwiększa odporność na pola magnetyczne oraz poprawia stabilność i precyzję działania mechanizmu, co zmniejsza potrzebę częstej regulacji.

Szkło szafirowe i wodoszczelność

Koperta zegarka jest zabezpieczona szkłem szafirowym, które charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania, co pozwala na długotrwałe zachowanie nienagannego wyglądu tarczy. Dodatkowo, zegarek posiada wodoszczelność do 100 metrów, co sprawia, że jest odporny na przypadkowe zachlapania i może być noszony podczas kontaktu z wodą, w tym lekkich aktywności wodnych.

Czarny gumowy pasek o ergonomicznym kształcie

Model PRX 40 Forged Carbon wyposażony jest w gumowy pasek w czarnym kolorze, który dopasowuje się do nadgarstka i zapewnia wygodę noszenia. Pasek posiada unikalny mechanizm zabezpieczający jego końcówkę, co zapobiega zwisaniu, zwiększając komfort oraz estetykę noszenia. Konstrukcja paska idealnie przylega do koperty zegarka, eliminując niepożądane szczeliny, dzięki czemu zegarek zachowuje spójny i nowoczesny wygląd na nadgarstku.

Zegarek Tissot PRX 40 Powermatic tylko u autoryzowanych sprzedawców

Dostępny w cenie 4 800,00 zł na Zegarownia.pl, Tissot PRX 40 Powermatic Forged Carbon to wyjątkowa propozycja dla tych, którzy szukają zegarka o luksusowym wyglądzie i wysokiej jakości w przystępnej cenie. Ten model to doskonały przykład tego, jak nowoczesne materiały i tradycyjne rzemiosło mogą tworzyć coś ponadczasowego.

Materiał Promocyjny