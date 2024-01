Omega Speedmaster „Dark Side of the Moon” Apollo 8: po ciemnej stronie Księżyca

Wewnątrz ceramicznej koperty pracuje ręcznie nakręcany mechanizm 2869 z wychwytem współosiowym i certyfikatem Master Chronometer potwierdzającym dokładność pomiaru czasu. Elementy mechanizmu utrzymane są w ciemnej tonacji, a grawer na deklu zegarka przypomina słynne słowa, które James Lovell, uczestnik misji Apollo 8 (a później także feralnej misji Apollo 13), wypowiedział do obecnych w centrum kontroli lotów: „We’ll see you on the other side” – do zobaczenia po drugiej stronie. To zdanie przeszło do historii eksploracji Księżyca przez człowieka, na równi z „The Eagle has landed” Neila Armstronga czy „Houston, we’ve had a problem” Jamesa Lovella.