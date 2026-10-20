Materiał przygotowany we współpracy z organizatorem akcji społecznej „Dotykam=Wygrywam”

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Jubileusz 15-lecia kampanii był okazją do spotkania kobiet, które od lat tworzą akcję „Dotykam=Wygrywam”, oraz tych, które właśnie do niej dołączyły. Inicjatorką i organizatorką przedsięwzięcia jest Izabela Sakutova, założycielka Fundacji Wsparcie na Starcie.

Tegoroczna edycja ma bardzo osobisty motyw przewodni: siostrzeństwo – wzajemna troska, uważność i gotowość, by przypomnieć ważnym dla nas kobietom o tym, jak ważna jest profilaktyka raka piersi. Hasło „Bo jesteś dla mnie ważna. Zbadaj się” może być prostą wiadomością, którą każda – i każdy – może wysłać mamie, siostrze, przyjaciółce czy koleżance.

Inauguracja tegorocznej edycji akcji zgromadziła w Warsaw Presidential Hotel ambasadorki, przyjaciół i partnerów kampanii oraz przedstawicieli mediów. W spotkaniu wzięły udział Beata Sadowska, Daria Widawska, Anna Maria Sieklucka, Ilona i Milena Krawczyńskie, Alina Adamowicz, Joanna Brodzik, Monika Mrozowska, Aleksandra Kisio, Aneta Zając, Miss Poland Maja Todd, Anna Iberszer, Joanna Ceplin, Emilia Dankwa, Monika Kołodyńska-Lewandowska, Katarzyna Zdanowicz oraz Karolina Cwalina.

W tym roku do grona ambasadorek jubileuszowej 15. edycji kampanii dołączyły: Karolina Pilarczyk, Dominika Tajner, Daria Ładocha, Natasza Urbańska, Katarzyna Żak i Magda Steczkowska.

Profilaktyka raka piersi. Kampania „Dotykam=Wygrywam”

O tym, jak przez 15 lat zmieniło się podejście kobiet do zdrowia i jakie są kolejne cele kampanii, mówiła jej inicjatorka, Izabela Sakutova: „Z perspektywy czasu widzę, że temat zdrowia piersi przestał być tabu i kobiety rozmawiają o nim znacznie swobodniej. Naszym głównym celem jest teraz przekształcenie tej świadomości w regularne nawyki, byśmy przestały odsuwać swoje zdrowie na dalszy plan. Kampania „Dotykam=Wygrywam” oraz edukacja prowadzona przez wolontariuszki pokazują, jak ważne jest bycie dla siebie pozytywną egoistką. W duchu siostrzeństwa stworzyłyśmy też proste narzędzie na naszej stronie www.dotykamwygrywam.pl, które umożliwia jednym kliknięciem wysłanie hurtowo bliskim kobietom wiadomości z przypomnieniem o samobadaniu.”

Ambasadorki tegorocznej edycji kampanii „Dotykam=Wygrywam”. Foto: Materiały prasowe

Podczas spotkania ambasadorki mówiły o profilaktyce również przez pryzmat własnych doświadczeń. Natasza Urbańska podzieliła się osobistymi przeżyciami i opowiedziała o tym, dlaczego dziś szczególnie mocno wierzy w regularne dbanie o zdrowie:

„Jako kobiety często dbamy o wszystkich wokół, zapominając o sobie, dlatego musimy zmienić myślenie i nie bać się diagnozy. Idźmy na badania nie po to, by coś znaleźć, ale po to, by zyskać pewność i spokój, że jesteśmy zdrowe. Tematem tegorocznej kampanii jest siostrzeństwo i wzajemna troska, a ja w tej chwili myślę o najbliższych mi kobietach – mojej mamie, siostrze i córce, które chcę mieć przy sobie jak najdłużej. Choć sama długo zwlekałam z wizytą u lekarza, zrozumiałam, że badania profilaktyczne to tylko krótka chwila, która pozwala nam wygrać życie” – mówi Natasza Urbańska.

Dla Dominiki Tajner udział w kampanii ma szczególnie osobisty wymiar: „Udział w tej kampanii to dla mnie ogromny zaszczyt, ponieważ sama wykryłam chorobę nowotworową wyłącznie dzięki rutynowej profilaktyce. Dzisiaj wykorzystuję swój głos, aby przypominać o badaniach. Jeśli chociaż jedna kobieta dzięki mnie pójdzie się przebadać, będzie to mój wielki sukces. Pamiętajmy o wspieraniu bliskich, ale bądźmy też zawsze dobrej myśli i pomocne dla samych siebie. Szczególne słowa skierowane na profilaktykę kieruję do kobiet samotnych: dbajcie o siebie i przebadajcie się, bo dla mnie jesteście najważniejsze” – mówi Dominika Tajner.

Daria Widawska, ambasadorka kampanii od początku jej istnienia, opowiadała o tym, jak profilaktyka może stać się naturalnym elementem codziennego kalendarza: „Kampania, której ambasadorką jestem od samego początku, sprawiła, że co roku we wrześniu planuję w kalendarzu coroczny przegląd zdrowia. Tak jak dbam o ubezpieczenie auta, tak samo pamiętam o USG piersi, mammografii czy cytologii” – mówiła.

15. edycja kampanii „Dotykam=Wygrywam”

15. edycja kampanii to nie tylko rozmowy, ale również konkretne działania realizowane wspólnie z partnerami akcji. Panache, Monnari, Warsaw Genomics z programem Badamy Geny, Lilou, Wtórpol, MOEE i Bra Tape wspierają tegoroczną odsłonę kampanii poprzez produkty, edukację, działania ekologiczne i rozwiązania dotyczące profilaktyki.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kampanii „Dotykam=Wygrywam” pozostaje akcja „ReCYCling biustonoszy”. W trakcie 14 poprzednich edycji kobiety w Polsce oddały ponad 260 tysięcy biustonoszy o łącznej wadze ponad 16 ton. W tym roku akcja ponownie ruszyła w całej Polsce – w partnerskich punktach brafittingowych można oddać stary biustonosz i otrzymać rabat na nowy model marki Panache. Zebrane biustonosze wchodzą w drugi obieg dzięki Wtórpol, partnerowi akcji.

Kampania ma również swój cyfrowy wymiar. BIUSTOapka, bezpłatna aplikacja mobilna, z której korzysta już ponad 155 tysięcy kobiet, krok po kroku instruuje, jak wykonać samobadanie i przypomina o cyklicznych kontrolach – USG, mammografii i cytologii.

Jubileuszowa edycja ma również bardzo konkretny cel – zbierane są fundusze na zakup BIUSTObusa, który będzie mobilnym centrum edukacji o zdrowiu piersi docierającym do kobiet w całej Polsce.

Materiał przygotowany we współpracy z organizatorem akcji społecznej „Dotykam=Wygrywam”