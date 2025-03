Coraz częściej przybrzeżne obszary Antarktydy przestają przypominać dziewicze plaże, na których wcześniej bytowały pingwiny czy foki. Teraz stałymi elementami antarktycznego krajobrazu w coraz większym stopniu są ogromne statki wycieczkowe, przywożące na swoich pokładach setki turystów.

Eksperci badający Antarktydę zauważają, że jeszcze 20 lat temu kontynent ten odwiedzało około 25 tysięcy osób rocznie. Teraz ta liczba wzrosła do około 125 tysięcy i każdego roku turystów przybywa coraz więcej. Jak przyznają badacze, wielu z nich przyciągnęły na Antarktydę filmiki, które zobaczyli w serwisach społecznościowych, w szczególności na TikToku. Widać na nich ludzi tańczących wśród gór lodowych, pływających kajakiem, biorących udział w rozmaitych biegach, dokumentujących przeżycia i błyskawicznie udostępniać je w sieci, w czym pomaga dostęp do internetu satelitarnego od SpaceX, firmy Elona Muska. Dzięki takim usługom dostęp do internetu przestał być problemem w najbardziej odludnych miejscach na świecie.

Antarktyda: nowy kierunek na urlop?

Do wzrostu popularności Antarktydy jako atrakcyjnego kierunku urlopowego wydatnie przyczyniły się media społecznościowe. Ci podróżnicy, którzy przybyli tam jako jedni z pierwszych, zachęcili swoimi relacjami pozostałych, którzy nie szczędzą dziesiątek tysięcy dolarów, aby osobiście doświadczyć uroków antarktycznej przyrody.

Turystów przyciągają na Antarktydę nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy i dzikie zwierzęta zamieszkujące ten ląd. W takich miejscach jak Deception Island nie brakuje gorących źródeł – są to tereny wulkaniczne. Jak informuje „El País”, na Antarktydzie organizuje się też wycieczki górskie czy maratony.

W rezultacie turystyka antarktyczna rozwinęła się na niepokojącą skalę i zaczęła wymykać się spod kontroli. Ci, którym zależy na zachowaniu dziewiczego charakteru przyrody Antarktydy, zwracają uwagę na ryzyko zanieczyszczenia tamtejszego środowiska chemikaliami i dewastację ekosystemu poprzez introdukcję gatunków inwazyjnych.

Państwa należące do Układu Antarktycznego, sprawującego pieczę nad najmroźniejszym kontynentem na naszej planecie, rozważają wprowadzenie podatku dla przyjezdnych. Jego celem ma być ograniczenie ruchu turystycznego na najzimniejszym kontynentem na naszym globie. Decyzja o wprowadzeniu opłaty może zapaść na posiedzeniu Układu Antarktycznego w czerwcu.