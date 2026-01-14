Wyścig zbrojeń w świecie sztuki. Potęgi Bliskiego Wschodu toczą wojnę o prestiż

W ostatnich latach na Bliskim Wschodzie otworzyły się światowej klasy instytucje kulturalne, kolejne – równie okazałe – powstają. To przede wszystkim muzea, których celem jest przyciągnięcie milionów turystów rocznie. Gigantyczne gmachy otwarto między innymi w Egipcie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale do tej rywalizacji bardzo chce dołączyć Arabia Saudyjska.

Wielkie muzea na Bliskim Wschodzie: od Egiptu po Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wybierając się do któregoś z prężnie rozwijających się krajów arabskich jest – i będzie co zwiedzać. Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie od lat, kosztem miliardów dolarów, realizują strategię ocieplania swojego wizerunku i budowę własnego „soft power”, którego jednym z efektów są miliony turystów przyjeżdżających do roku.

Jaskółką zwiastującą początek owego „kulturalnego” wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie było otwarcie w 2008 r. Muzeum Sztuki Islamskiej w katarskiej Dosze. Autorem projektu budynku jest I.M. Pei – ten sam architekt, który zaprojektował piramidę przed Luwrem w Paryżu.

Muzeum Sztuki Islamskiej w Katarze. Foto: Haakon S. Krohn, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

W drugiej dekadzie XXI wieku do wyścigu dołączyły między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie. W 2017 r. na Saadiyat, sztucznej „wyspie muzeów” w Abu Zabi o powierzchni ponad 2,4 kilometra kwadratowego, otwarto pierwszą na świecie zagraniczną filię Luwru.