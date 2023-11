„Immersyjny dziadek do orzechów. Zimowy cud”. Premiera w Art Box Experience

Wersja „Dziadka do orzechów” przygotowana przez Art Box Experience może być dla wielu osób sporym zaskoczeniem. – Mam nadzieję, że immersyjna wersja tej klasycznej powieści świątecznej dostarczy najmłodszym i dorosłym, wielu wspaniałych wrażeń. Z tej okazji przygotowaliśmy - premierowo w ABE - zabawę technologiczną, która dzięki aplikacji na smartfona pozwala odwiedzającym na interakcje z projekcjami i poszukiwanie bohaterów opowiadania w świecie AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) – mówi Joanna Kowalkowska, prezes Zarządu Art Box Experience. W przestrzeni całej wystawy ukryliśmy punkty, które po zeskanowaniu smartfonem ożywią bohaterów. Można z nimi wejść w interakcję; nagrać filmik czy zrobić sobie zdjęcie. Dla chętnych dostępne będą kolorowanki, które również przeniosą użytkowników do AR – dodaje.

Materiały prasowe

Immersyjne widowisko to jednak nie wszystko. Organizatorzy przygotowali świąteczne atrakcje, które połączą pokolenia – już od 26 listopada Art Box zaprasza na warsztaty dla rodzin. Uczestnicząc w immersyjnym pokazie Dziadek do orzechów. Zimowy cud w Art Box Experience dowiemy się więcej o samym balecie i opowiadaniu, a także ich twórcach. Najmłodsi poznają podstawowe figury baletowe, a w części warsztatowej pod okiem edukatorek przygotują ozdoby choinkowe lub stworzą własnego dziadka do orzechów. Szczegółowy program warsztatów już niebawem będzie dostępny na stronie artboxexperience.com

Art Box Experience: pierwsza w Polsce galeria immersyjna

Art Box Experience to pierwsza w Polsce i w tej części Europy przestrzeń immersyjna, która dostarcza swojej publiczności niezapomnianej rozrywki na najwyższym światowym poziomie. Autorski projekt łączy najnowsze techniki animacji komputerowej i wrażeń dźwiękowych z bogatym systemem projekcji obrazu w technologii panoramy 360º, animacji 3D i 2D. Zamiast jedynie oglądać historię, zwiedzający staje się jej częścią, zanurza się w niej wszystkimi zmysłami. Po spektakularnych wystawach, takich jak Retro Warszawa czy Immersive Monet & Impressionists, które obejrzały dziesiątki tysięcy widzów, pora na prawdziwie świąteczną opowieść pełną cudów.

Za realizację projektu w Warszawie odpowiadają twórcy Art Box Experience, pierwszej w tej części Europy przestrzeni immersyjnej. Są nimi: Joanna Kowalkowska, absolwentka prestiżowej uczelni artystycznej Central Saint Martins w Londynie, projektantka i dyrektorka artystyczna wielu międzynarodowych projektów łączących ze sobą teatr, sztuki wizualne, design i nowe technologie; Mateusz Labuda, menedżer kultury, wcześniej wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Warszawy oraz Piotra Sikora, współzałożyciel Platige Image, producent filmów animowanych, cinematików do gier komputerowych oraz efektów specjalnych, nagrodzonych setkami nagród, w tym nominacjami do Oscara i brytyjskimi nagrodami BAFTA; do jego najbardziej rozpoznawalnych produkcji zaliczają się m.in. animacja krótkometrażowa Katedra, serial Wiedźmin dla Netfliksa, Wonder Woman dla DC Comics czy Melancholia i Antychryst Larsa von Triera).