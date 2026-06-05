Ma 33 lata, za sobą karierę w modelingu i fortunę wycenianą na 5 mld dol. Gustav Magnar Witzøe odziedziczył po ojcu SalMar drugą największą na świecie firmę zajmującą się hodowlą łososia atlantyckiego. Po latach obecności na czerwonym dywanie spadkobierca firmy SalMar skupił się na rodzinnym biznesie, na który ma innowacyjny pomysł.

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Gustav Magnar Witzøe pisze nowy rozdział rodzinnego biznesu

Gustav Magnar Witzøe jest dobrze znany w świecie mody. Niedawno jednak 33-latek porzucił karierę modela, aby pokierować należącą do największych na świecie, znajdującą się w Norwegii rodzinne przedsiębiorstwo zajmujące się hodowlą łososi.

Witzøe jest jedynym dzieckiem Gustava Witzøe, założyciela przedsiębiorstwa SalMar – pioniera nowoczesnej hodowli łososi. W 2013 r., kiedy Witzøe junior miał zaledwie 14 lat, jego ojciec przekazał mu prawie połowę udziałów w przedsiębiorstwie, aby zapłacić mniejszy podatek od spadku.

Z dnia na dzień Gustav Magnar Witzøe stał się miliarderem. W styczniu tego roku przejął z kolei stanowisko prezesa firmy inwestycyjnej Kvarv, która kontroluje SalMar. Siedziba firmy i największa farma łososi znajdują się tam, gdzie wychował się Witzøe junior: na wyspie Frøya znanej jako „wyspa miliarderów”. Działa tu kilku innych gigantów norweskiej akwakultury, a motyw rywalizacji między nimi stał się inspiracją dla serialu produkcji Netfliksa.

Witzøe chce napisać własny rozdział historii rodzinnej firmy. W niedawnym wywiadzie z „Bloombergiem” powiedział, że jego marzeniem jest uczynić SalMar „najlepszą firmą hodowlaną na świecie” i utrzymać wizerunek pioniera tej branży.

Gustav Magnar Witzøe podczas Met Gali w 2025 roku. Foto: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Aby osiągnąć ten cel, młody biznesmen zamierza sięgnąć po sztuczną inteligencję. Ma ona pomóc w walce z pasożytami, największym problemem hodowców łososi. Podczas gdy tradycyjne metody są dość inwazyjne dla ryb i wymagają użycia chemikaliów, firma Norwega rozwija system lokalizowania pasożytów i ich zdalnego likwidowania – bez uszczerbku dla zdrowia łososi i z zachowaniem zasad zrównoważonej hodowli.

Gustav Magnar Witzøe zostanie na norweskiej „wyspie miliarderów”

Gustav Magnar Witzøe urodził się w 1993 r. na wyspie Frøya. Oprócz siedziby firmy znajduje się tam też historyczny już sklep należący do przodków Norwega, który przekształcono w muzeum.

Życie młodego spadkobiercy fortuny już od najwcześniejszych lat było związane z rodzinnym biznesem. Zamiast korzystać z przywilejów zamożnego dziecka, Norweg już od młodości pracował na farmie. Karmił łososie, monitorował ich zdrowie i woził je do przetwórni.

Witzøe nie skończył studiów. W pewnym momencie porzucił pracę na rodzinnej farmie i wyjechał do Nowego Jorku. Został modelem, regularnie bywał na branżowych imprezach, nie zabrakło go też na ostatniej Met Gali. W 2019 r., kiedy mieszkał jeszcze w Nowym Jorku, spotkał swoją przyszłą partnerkę, Amerykankę Lexi Fernandez, z którą doczekał się córki.

Gustav Magnar Witzøe jako model potrafił zaskakiwać kreacjami. Foto: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Po chwilowym rozluźnieniu związków z rodzinnym biznesem Witzøe junior wrócił do Norwegii i stopniowo przejmował po ojcu jego obowiązki. W 2022 r. musiał podjąć trudną decyzję: przenieść firmę do Szwajcarii, aby uniknąć horrendalnych podatków, czy zostać w ojczyźnie.

Wybrał to drugie, choć, jak przyznaje w wywiadzie z „Bloombergiem”, cena tej decyzji jest wysoka. „Wierzę w sens płacenia podatków i w to, że ludzie z dużą ilością pieniędzy powinni dawać od siebie więcej, ale ten podatek odbija się na kondycji firmy” – zauważa. Emocjonalny związek z Frøyą okazał się jednak silniejszy. Młody biznesmen chce też, aby to właśnie na tej wyspie wychowywała się jego córka.