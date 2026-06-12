Wywodząca się z Omanu luksusowa marka perfum Amouage to jeden z fenomenów branży perfumiarskiej – weszła do mainstreamu luksusowych zapachów, choć przez wiele lat była dobrze skrywanym sekretem. Sprzedaż perfum Amouage dynamicznie rośnie, a marka, która przez lata uchodziła za znaną głównie wtajemniczonym, staje się poszukiwanym towarem na całym świecie.

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Amouage: Perfumy pod patronatem sułtana Omanu

Kraje Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Zatoki Perskiej, słyną z produkcji perfum o bogatych, zmysłowych kompozycjach zapachowych. Wiele z nich to marki niszowe, nie tyle przez dobór nut zapachowych, które nie przypadną do gustu każdemu, co przez małą rozpoznawalność na świecie. Tego nie można powiedzieć o Amouage, luksusowej marce z Omanu.

Jej historia to ciekawy przypadek ekskluzywnej marki z regionu Zatoki Perskiej, której udało się zyskać popularność na świecie. Pomogła w tym osoba sułtana Omanu.

Amouage znalazł spore grono wiernych fanów na rynku zachodnim i świetnie się sprzedaje – zwłaszcza teraz, na fali boomu na niszowe perfumy. Dowodem na imponujący sukces Amouage jest sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2026 r. Marka z Omanu zanotowała najlepszy kwartał w swojej historii, sprzedaż osiągnęła poziom 190 milionów dol., to wzrost o 90 proc. rok do roku. To kolejny świetny okres dla Amouage. W całym 2025 r. sprzedaż wyniosła 340 milionów dol., a przychód wzrósł o 66 proc. w ujęciu rok do roku.

Najważniejsze rynki dla Amouage obecnie to Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia i Południowa, a w Europie – Wielka Brytania. Bestsellerem Amouage są perfumy „Guidance”, które wraz z innymi produktami z tej linii zapachowej odpowiadają za jedną czwartą całej produkcji marki.

Sukces Amouage to po części efekt szybko rosnącego zainteresowania perfumami z Bliskiego Wschodu. Pomagają w tym platformy społecznościowe, na których zainteresowanie tego typu egzotycznymi kompozycjami zapachowymi jest ogromne.

Historia marki Amouage. „Dar królów”

Marka Amouage powstała z inicjatywy sułtana Omanu w 1983 r. w stolicy tego kraju, Maskacie. Tam też do dziś działa fabryka perfum Amouage.

Początkowo perfumy Amouage pełniły rolę oficjalnych prezentów od rodziny sułtana dla innych władców i głów państw. Nazwy niektórych perfum, takie jak wspomniane „Guidance”, „Epic”, „Decision” czy „Honour”, dają jasny sygnał, że są godne głów państw.

Perfumiarzy Amouage (pierwszym był Francuz Guy Robert, który tworzył kompozycje zapachowe dla francuskich marek: Chanel, Hermès czy Dior) nie mieli żadnych ograniczeń budżetowych pod względem doboru składników. Powstała marka od królów dla królów.

Przez ponad 40 lat oferta Amouage rozrosła się do kilkudziesięciu perfum w różnych stylistykach, a także kosmetyków do kąpieli, świec zapachowych i perfum do domu. Amouage posiada 12 butików na świecie, głównie na Bliskim Wschodzie, w USA i w Azji, produkty tej marki są także dostępne u ponad 1000 dystrybutorów na całym świecie. Od 2025 r. mniejszościowym inwestorem w Amouage jest francuski koncern L’Oréal, który w swoim portfolio ma takie marki jak Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Prada, Miu Miu czy Valentino.