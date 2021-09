Firma Nike od kilku lat angażuje się w działalność społeczną, której celem jest tworzenie boisk na całym świecie. Do tej pory firma we współpracy z marką Converse i paryskim artystą Stephanem Ashpoolem wyremontowała boiska w Paryżu, Pekinie i w Mexico City. Najnowszy projekt zrealizowano w Hong Kongu, a nawierzchnia obiektu do gry w koszykówkę została wykonana z ok. 20 tysięcy par zużytych butów, poddanych recyklingowi.

Podeszwy, pianki i inne części butów Nike’a, zamiast lądować na wysypisku, wykorzystywane są do stworzenia nawierzchni o nazwie Nike Grind, która może być wykorzystywana na boiskach do koszykówki przy budowie bieżni biegowych, kortów tenisowych, a nawet placów zabaw. Ten materiał od 1992 roku wykorzystano już w ponad 10 tysiącach projektów. W ostatnich latach Nike jeszcze chętniej sięga po ten surowiec, by móc prezentować się jako marka racjonalnie gospodarująca odpadami i działająca na korzyść środowiska.

Ilustracja na nawierzchni boiska to dzieło brytyjskiego artysty Jamesa Jarvisa. Fot: Nike. sukces.rp.pl

Boisko Shek Lei Grind w Hong Kongu, położone w dzielnicy Kwai Chung, zostało wybrane z powodu bliskiego położenia 14 szkół podstawowych oraz zapotrzebowania w okolicy na otwartą przestrzeń do uprawiania sportu – w niezwykle gęsto zabudowanym Hongkongu to rzadkość.

Nike do współpracy zaprosił artystę z Wielkiej Brytanii, Jamesa Jarvisa, który na powierzchni boiska stworzył wizerunki kulistych, kreskówkowych koszykarzy. Na renowacji boiska działania Nike’a się nie kończą – amerykańska firma prowadzi też współpracę z lokalną organizacją non-profit, InspiringHK, promującą mobilność społeczną poprzez sport.