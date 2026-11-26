Jak pisze Wyborcza.pl, w mediach i dyskusjach internetowych często powraca obraz pokolenia Z jako pokolenia abstynentów, które większość czasu spędza w domach i zamiast imprez wybiera dbanie o zdrowie i dobrostan. Statystyki pokazują jednak, że ograniczenie alkoholu wcale nie było u nich tak drastyczne jak może się wydawać.

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Jak zmieniły się zachowania młodych Amerykanów?

Nowa analiza Gallupa, na którą powołuje się „The New York Times” pokazuje, że odsetek młodych osób spożywających alkohol rzeczywiście spadł. Dla przykładu, w latach 2015–2017 picie alkoholu w tygodniu poprzedzającym badanie deklarowało 71 proc. ankietowanych w wieku 18–29 lat. W latach 2024–2026 odsetek ten spadł do 55 proc., przy czym osoby w tym przedziale wiekowym najrzadziej spośród wszystkich badanych grup wiekowych deklarowały picie.

Zmianę odnotowali również naukowcy z Uniwersytetu Michigan. W badaniu „Monitoring the Future” z 2025 r. niemal 24 proc. osób w wieku 19–30 lat przyznało, że w ostatnim czasie zdarzyło im się wypić co najmniej pięć drinków podczas jednej okazji. Dekadę wcześniej taką odpowiedź wskazało 31 proc. badanych w tym wieku.

Dlaczego młodzi rzadziej sięgają po alkohol?

Coraz częstsza rezygnacja ze spożywania alkoholu ma kilka przyczyn. Jedną z nich są wysokie koszty wieczornych wyjść. Według 26-letniej Suzzy Ndiforchu, z którą rozmawiał „The New York Times”, w barach w Waszyngtonie drink kosztuje zwykle od 16 do 20 dolarów i większość jej znajomych nie może pozwolić sobie na więcej niż kilka takich napojów w weekend. Uważają przy tym, że te pieniądze można byłoby przeznaczyć na coś bardziej produktywnego.

Wśród możliwych wyjaśnień jest też większa świadomość zagrożeń zdrowotnych związanych z alkoholem. Do tego należy dodać późniejsze wejście w dorosłość. Wielu młodych ludzi uczyło się i studiowało w okresie pandemii, w związku z czym większość czasu spędzali w domu, a nie na wyjściach z rówieśnikami. Katherine Keyes, profesor epidemiologii na Uniwersytecie Columbia, zwróciła uwagę, że historycznie wraz z wkraczaniem w dorosłość nastolatki piją więcej. Tym, co wyróżnia pokolenie Z, jest zaś fakt, że spożycie alkoholu rośnie u nich wolniej niż u poprzednich pokoleń.