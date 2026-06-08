Amerykański wykładowca i przedsiębiorca Scott Galloway podzielił się niecodzienną radą dla młodych ludzi, którzy mają problem ze znalezieniem pracy. Idzie ona nieco wbrew opiniom innych biznesmenów, w tym największych finansistów i gigantów z Doliny Krzemowej. Zdaniem Gallowaya, aby stworzyć odpowiednie fundamenty pod swój przyszły sukcesu, młodzi ludzie muszą częściej wychodzić z domu – i spotykać się z ludźmi.

Reklama Reklama

Scott Galloway: Jak pokolenie Z robi karierę?

Scott Galloway to jedna z bardzo wyrazistych postaci świata amerykańskich mediów. Biznesmen, wykładowca, autor książek i podcaster w jednej osobie słynie z głoszenia dosadnych opinii na temat amerykańskiej i światowej gospodarki i polityki, a także branży technologicznej, które idą nieco pod włos wiodącym dyskursom.

Galloway założył kilka firm, które potem sprzedał z dużym zyskiem, jest też inwestorem. Wartość majątku 61-latka szacuje się na około sto milionów dolarów. Amerykanin jest też wykładowcą marketingu na Stern School of Business, która jest odnogą Uniwersytetu w Nowym Jorku. Jego podcast „Prof G Pod” cieszy się popularnością na całym świecie.

Galloway wziął udział w rozmowie, której można wysłuchać w podcaście „Vice News” Shane’a Smitha. Zwracając się do słuchających go młodych ludzi, którzy wchodzą właśnie na rynek pracy, 61-letni Galloway zwrócił uwagę na niezwykle ważny aspekt sukcesu, który bagatelizuje wielu biznesmenów.

Zdaniem Gallowaya kluczem do sukcesu są relacje, które nawiązujemy z innymi ludźmi w „realu”, a tych nie da się zbudować, siedząc w domu i ograniczając się do korzystania z komunikatorów czy platform społecznościowych.

„Swój zawodowy sukces budujesz już w dzieciństwie, wychodząc z domu, nawiązując przyjaźnie, pijąc razem, a także – jeżeli tylko istnieje ku temu okazja – pomagając innym”, powiedział Galloway, dodając, że nie mniej istotne jest pozytywne wypowiadanie się o ludziach, kiedy oni tego nie słyszą. W taki sposób – twierdzi profesor – można dać się zapamiętać z dobrej strony.

Na potwierdzenie swoich słów Galloway podał kilka liczb. „Kiedy Google publikuje ogłoszenie o pracę, w ciągu ośmiu pierwszych minut spływa do niego 200 CV. Potem ogranicza się liczbę kandydatów do 20. W 70 proc. za osobą, którą wybiorą, stoi ktoś z firmy, kto zna i ceni daną osobę” – zauważa ekspert.

Omawiając podcast z udziałem Gallowaya, „Fortune” cytuje amerykańskie dane, które wskazują, że choć osoby z polecenia to jedynie kilka proc. kandydatur w procesach rekrutacyjnych, to właśnie ci kandydaci stanowią w 35-45 proc osób, które ostatecznie zostają zatrudnione.

Sekret sukcesu według Scotta Gallowaya: Daj się lubić

Galloway podkreśla, że kluczem do sukcesu jest budowanie pozytywnych opinii na swój temat, a co za tym idzie – pozycji w gronie znajomych, która będzie „pracowała” na sukces młodego człowieka nawet wtedy, kiedy ten nie będzie aktywnie poszukiwał pracy. „Powinniście umieścić siebie samych w pokojach możliwości, nawet jeżeli fizycznie was w nich nie ma” – opisuje metaforycznie i zarazem obrazowo milioner.

Profesor posłużył się też porównaniem do dynamiki relacji towarzyskich w liceum. „Ludzie, którzy odnieśli największy sukces, to nie ci, którzy najlepiej wyglądają albo są najlepszymi sportowcami – to ci, którzy są najbardziej lubiani” – podkreślił.

„To jest ten, który mówi: »Świetna rozgrywka, Brett« albo: »Wow, jesteś na prostej drodze do bycia w drużynie koszykarskiej, Lisa«. Najbardziej popularna osoba i najlepiej radząca sobie w szkole średniej osoba to ta, która pokazuje najwięcej dobrej woli i jest przyjazna wobec innych ludzi” – podsumowuje Galloway.