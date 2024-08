„Śpiąca królewna”, „Pan Muffin” i „Clark Kent”: za nami rekordowe igrzyska memów

Zdjęcie brazylijskiego surfera Gabriela Mediny uznano za jedno z najlepszych na tych igrzyskach. Jerome BROUILLET AFP

Nie jest też tajemnicą, że memy już od szeregu lat są dla film i organizacji z wielu branż szalenie skutecznym sposobem reklamowania się w internecie. Zwłaszcza jeżeli chce się ze swoimi treściami i ofertami dotrzeć do młodszego grona odbiorców. Sportowcy to młodzi ludzie, wielu z nich świetnie rozumie prawa, którymi rządzą się media społecznościowe i potrafi to wykorzystać.

Wyczyny innych zawodników i zawodniczek po prostu nie uszły uwadze czujnych internautów, tak było choćby z tureckim strzelcem sportowym, Yusufem Dikeçem, którego postawa w trakcie rywalizacji wzbudziła sensację do tego stopnia, że podczas swoich konkurencji naśladowali go inni sportowcy – np. szwedzki tyczkarz Armand Duplantis po oddaniu rekordowego „skoku po złoto”.

Jak trwałe będą olimpijskie memy i jak szybko o nich zapomnimy? Wiele z nich szybko przepadnie, ale całkiem możliwe, że część z nich przetrwa w naszej pamięci dłużej niż wspomnienie o wynikach sportowców na igrzyskach. Na tym polega siła dobrego mema – zaczyna żyć własnym życiem.