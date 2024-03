Generacja Z nie jest ambitna? Nowy raport obala stereotyp na temat młodych ludzi

Analitycy aplikacji Strava, popularnej między innymi wśród miłośników jazdy na rowerze, postanowili przebadać upodobania swoich użytkowników i użytkowniczek. Efektem jest obszerny raport, który dostarcza ogromną ilość informacji na temat tego, jakie sporty uprawiamy i co sprawia, że poświęcamy czas na aktywność fizyczną.

Ulubiony sport generacji Z. Raport aplikacji Strava

Raport firmy Strava przynosi też sporo zaskakujących informacji, przeczących powszechnym stereotypom. Jednym z nich jest zamiłowanie przedstawicieli generacji Z do jazdy na rowerze. Tymczasem z danych przedstawionych przez Stravę wynika, że ulubioną dyscypliną sportu przedstawicieli pokolenia Z jest bieganie. Z kolei ich największą motywacją nie jest utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i względy zdrowotne, ale potrzeba wyznaczania sobie coraz ambitniejszych celów.

Analitycy Stravy pod uwagę wzięli takie wskaźniki jak wiek i ulubione dyscypliny sportowe. Po raz pierwszy jednak twórcy badania zapytali użytkowników o to, co najbardziej motywuje ich do wstania z kanapy, a także o ich nawyki treningowe i o to, co najbardziej przeszkadza im w aktywności fizycznej. Dane do raportu zebrano w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.

Okazuje się, że w przypadku przedstawicieli pokolenia Z, a więc dzisiejszych dwudziestokilkulatków, wśród ulubionych dziedzin sportu w tej grupie wiekowej zdecydowanie przoduje bieganie – podobnie jak w przypadku przedstawicieli starszych pokoleń. Swoje wyniki w tej dyscyplinie zapisało 69 procent „Zetek”. Dla porównania, swoje aktywności biegowe zapisało w aplikacji Strava 62 procent milenialsów, 51 procent przedstawicieli pokolenia X i zaledwie 29 procent „boomersów”, czyli osób wieku powyżej 60 roku życia.