Kto przejmie majątek Pablo Escobara?

Swoje zdanie ma w tej sprawie również Nicolás Escobar, jak sam twierdzi, ulubiony bratanek Don Pablo. Pamiątki po Escobarze chce on umieścić w jego własnym muzeum, poświęconym niesławnemu wujkowi. Jednak Roberto ani myśli przekazać synowi cennych przedmiotów, roszcząc sobie wyłączne prawdo do ich posiadania.

W rozmowie z dziennikarzem „The Telegraph” Nicolás opisał swoje stosunki z ojcem. „Powiedział mi, że jeżeli jestem prawdziwym mężczyzną, mam do niego przyjść i sam sobie wziąć te rzeczy. Nie jestem taki głupi” – mówi Nicolás, dodając, że o śmiertelnym niebezpieczeństwie, jakie czeka na niego w domu ojca, przestrzegła go siostra.

„Moja siostra zadzwoniła do mnie i poleciła mi, abym nie próbował wchodzić do domu ojca. Powiedziała, że jeżeli to zrobię, to ktoś mnie zabije – bo takie polecenie wydał nasz ojciec” – opowiada Nicolás.

Bratanek Escobara, który jest obecnie pod ochroną państwa, mieszka w dawnej posiadłości gangstera w Medellin, która niegdyś była centrum zarządzania kartelem. Nicolás przyznał że ludzie jego ojca już kilkukrotnie próbowali włamać się do willi.